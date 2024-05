Mangiare bene e sano sapendo da dove arriva la materia prima

Educare alla nutrizione attraverso una serie di incontri gratuiti al centro civico di Santa Barbara, in via Torricelli. È il progetto di Terra Nostra, una srl che vende prodotti alimentari biologici, ma che non vuole limitarsi a questo. Lo ragione sociale di Terra Nostra è "dare maggiore spazio e risalto alle produzioni locali e biologiche". Insomma, "cibi sani senza veleni". Ma come si diceva, il programma di Terra Nostra è anche educativo. Per statuto, infatti, la società ha tra i suoi scopi "fornire un servizio che non si limita alla vendita dei prodotti, ma impegnarsi nella diffusione della cultura della nutrizione". È per questo che a partire dallo scorso 14 maggio sono iniziati degli incontri col titolo "Siamo quello che mangiamo". Gli incontri si terranno al complesso Santa Barbara e vedranno l’intervento di esperti in base ai vari temi. Il prossimo si terrà il 28 maggio alle 20,45 e avrà come tema "Consumare consapevolmente, il ruolo delle etichette": ne parleranno l’esperta Clarissa Rondini e il nutrizionista Davide Gaudenzi. Per info 3272947401 Mail: store@terranostrabenefit.it