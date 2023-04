"Manifaktura", la startup che guarda al futuro del mobile ha inaugurato la nuova sede

Facilitatore ed anche un vettore di informazioni per le aziende, soprattutto quello legate al mobile arredo. Questa è la funzione di una startup che si chiama "Manifaktura" ed ha la sua nuova sede – ieri l’inaugurazione – in strada Campanara. A guidarla Francesco Balducci che è anche docente di materiali ed economia circolare all’università di Camerino, e Alessandra Cecchini. Benché abbia tre anni di vita vanta collaborazioni con il gruppo Biesse, quindi con il colosso Ikea ed ha anche lavorato per un convegno in Brasile con Confindustria per far vedere il punto di innovazione delle aziende italiane. Lavora anche Manifaktura con Catas che è il laboratorio di prova e ricerca applicata a livello europeo per il settore del legno-arredo. Ed era presente il direttore Franco Bulian, mentre per la Biesse era al tavolo il responsabile per l’innovazione Paolo Tarchioni.

Tra le curiosità di un futuro prossimo venturo arrivare anche alla realizzazione di un lettore dei pannelli in legno, un po’ quello che accade nei cibi al supermercato per capire da dove vengono e come sono composti, aiutando quindi i processi lavorativi. Lavoro, questo che viene sviluppato in collaborazione con la Biesse, che passa anche attraverso anche l’uso delle colle "perché il processo dell’economia circolare è quello di arrivare all’uso di materiali a base bio", dice Balducci.

Un campo quella sostenibilità e l’innovazione che andrà un po’ a toccare tutti i settori produttivi "perché con le nuove normative europee si analizzeranno i metalli che vengono importati stabilendo anche le emissioni di Co2 che si sono emesse per la produzione", continua il fondatore di Manifaktura.

La base operativa di questa startup è quella legata al settore del mobile "anche perché abbiamo un centinaio di aziende come nostri clienti e stiamo lavorando in questo momento per una fabbrica del nostro entroterra che usa tecnologie molto particolari per la curvatura del legno al fine di arrivare a mobili pensati per le carceri italiane e quindi devono avere particolari caratteristiche".

Per l’inaugurazione della nuova sede di Manifaktura si è anche collegato il rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari, un chimico, che ha spinto molto l’ateneo del maceratese sullo studio e sulla ricerca di materiali innovativi. E l’università di Camerino collabora con questa startup nata in città e che guarda ai processi produttivi futuri con una particolare attenzione proprio all’uso dei materiali, all’ecosostenibilità.

Una facilitatore, Manifaktura, per arrivare anche alle certificazioni, indispensabili per le esportazioni soprattutto dentro i mercati occidentali sempre più attenti a queste problematiche. Ed Ikea, ma non solo Ikea, stanno camminando proprio verso questa direzione.