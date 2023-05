Manifestazione oggi a Pesaro contro il biolaboratorio, orari e strade chiuse

Pesaro, 1 maggio 2023 – Bisognerà fare pranzi veloci, oggi, alla Torraccia, causa la manifestazione contro il biolaboratorio che si svolgerà dalle 10 fino alle 18. Perché chi va a mangiare nei ristoranti/locali della zona arrivandoci da via Gagarin o da vie limitrofe, dovrà alzarsi dal tavolo prima delle ore 14, per "fuggire" da un’area che, per evitare contatti con il corteo dei manifestanti in programma nel pomeriggio, sarà chiusa dalla polizia locale.

Più esattamente, come recita l’ordinanza comunale, "dalle ore 14 alle ore 18 (e comunque per tutta la durata del corteo) è sospesa la circolazione in piazzale Stefanini, via Grande Torino, via Degli Olmi, via Gagarin, via Sandro Pertini (dal Cantuccio in giù, ndr)".

Quello del pranzo, sarà quindi oggi l’orario più a rischio. Comunque, sono complicate tutte quelle attività – shopping, spesa varia ecc – che gli utenti non riusciranno a concludere entro le 14, in quella zona. Per tornare a usare l’auto, poi, se si deve passare da lì, bisognerà appunto attendere la fine del corteo, dalle 18 in poi.

La manifestazione si annuncia imponente. Attese tra le 3mila e le 4 mila persone, 33 pullman, gazebo, un palco montato vicino al cinema Giometti, e un paio di food truck per rifornire di cibo i partecipanti.

Si parla di arrivi anche dell’estero (Francia) per dire no alla realizzazione del biolaboratorio che l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche vuole realizzare su un terreno dietro il palas, all’angolo tra via Furiassi e Via Grande Torino.

I residenti, quasi tutti, di quelle vie, stanno facendo le barricate, fin dall’inverno scorso. Ma chi ieri lavorava (e lavorerà oggi) nei negozi della zona non sapeva nulla della manifestazione. Alessandra, una commessa di ’Prenatal’, via Icaro, dice: "Non ci ha avvertito nessuno". La cassiera del Burger King dice che l’ha letto sul ’Carlino’, "ma speriamo di non avere problemi, noi domani (oggi, ndr) siamo aperti dalle 12 alle 24". Un po’ più preoccupato il personale di "Sushi& amici", il ristorante di via degli Abeti che si affaccia su via Gagarin: "Domani strada chiusa dalle 14, come facciamo coi i clienti?", chiedeva preoccupata al titolare una delle cameriere: "E dove poco parcheggiare?". Tutto lo staff del ’Sushi’ era ignaro dell’evento e della relativa chiusura strade.

Ci sarà un grosso schieramento delle forze dell’ordine, per gestire sia l’ordine pubblico (polizia e carabinieri), che la viabilità (polizia locale).

Al di là della forte affluenza prevista (e la probabilità di pioggia non sembra scoraggiare), non risulta per ora un’allerta particolare per eventuali rischi legati allo svolgimento della manifestazione.

Anche se l’alto numero di persone, provenienti da tutta Italia, fa tenere la guardia alta. Ieri si è svolta in questura l’ultima riunione operativa. Da stamani il centro operativo metterà i cartelli che dispongono la chiusura delle strade. E oggi si comincia.