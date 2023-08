"Manifestiamo davanti al San Salvatore"

"Serve una mobilitazione dei cittadini per denunciare l’improvvisazione delle scelte sanitarie propedeutiche alla costruzione del nuovo ospedale di Pesaro". Parola di Giampiero Bellucci, segretario comunale del Partito democratico, in merito al percorso di realizzazione dell’ospedale che richiede, prima di tutto, far traslocare reparti da Muraglia. "Basta annunci di spostamenti di servizi fondamentali (prima psichiatria ora pediatria) che al momento hanno solo sortito l’effetto di spaventare operatori sanitari e utenti – attacca Bellucci –. Chiediamo il rispetto del cronoprogramma, chiediamo il progetto del nuovo ospedale, che sia propedeutico ai necessari adeguamenti degli spazi e dei servizi. Un ospedale con 360 posti letto (purtroppo) richiede a mio avviso spazi compatibili con il sito di Muraglia, e le preventive preoccupazioni di spazi con presunte demolizioni di strutture importanti quali la palazzina dei servizi psichiatrici e la Rsa Tomasello saranno risolte dal nuovo progetto, centrato attorno al padiglione della attuale Radioterapia.

Il Pd Pesaro propone alle forze politiche della città, alle forze sociali e a tutti i cittadini – conclude il segretario cittadino dei dem – una manifestazione pubblica davanti all’ospedale San Salvatore, in cui ribadire queste preoccupazioni e richiedere il progetto del nuovo nosocomio".