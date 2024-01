Manifesto funebre anche per il criceto

Ha suscitato più di una perplessità un bizzarro manifesto funebre attaccato al muro di via Giro dei Debitori, a pochi centimetri dagli annunci regolari: la particolarità? Si annuncia la scomparsa di un criceto. Molte persone, nel vederlo, l’hanno bollato come scherzo di dubbio gusto. Anche se apparentemente annuncia il lutto di un criceto, si potrebbe trattare con buona probabilità di uno scherzo legato ai festeggiamenti per una laurea.

Il fatto ha provocato un po’ di disappunto in molti cittadini: c’è chi ha creduto di trovarsi di fronte a qualcuno che veramente ha perso un amato animaletto di compagnia, ma tutti, che sia uno scherzo di laurea o meno, concordano che la scelta di appenderlo accanto ai veri annunci funebri sia stata quanto meno poco rispettosa. Il manifesto, probabilmente goliardico, parla apparentemente di un cricetino bianco di due anni, ghiotto di semi di girasole, con tanto di foto.

Il nome (del laureato/criceto) era Fulvio Heisenberg Sulg, per gli amici Gianni. Le probabili artefici del manifesto sono le coinquiline Giada e Andrea, con elevate probabilità altre due studentesse universitarie. I ‘funerali’ si sono svolti lo scorso 12 dicembre nell’appartamento delle due, celebrati secondo lo sconosciuto rito di ‘Wikihoe’ (abbiamo provato a documentarci, ma nulla risulta con tale nome).

Il testo si conclude con una dedica: ‘In dolce memoria di Gianni, deceduto facendo ciò che amava fare, mangiare. Che la terra ti sia lieve’. Completa il tutto una croce stilizzata con una rosa, come nei veri manifesti. Altro particolare che non è stato gradito.

g. v.