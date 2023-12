Mannaia al sostegno pubblico per pagarsi la casa in affitto

Un drastico taglio al sostegno pubblico per il pagamento degli affitti. Passa, infatti, dai 959mila euro erogati con il ‘Bando Affitti 2022’ (di cui soli 170mila dal Bilancio Comunale, il resto dalla Regione Marche) agli attuali 290mila del ‘Sostegno all’Abitazione 2023’, il contributo che si dovranno spartire le famiglie fanesi bisognose, in base alla loro fascia di reddito. Un sostegno una tantum fino ad un massimo di 500 euro a famiglia (400 come contributo per il pagamento dei canoni di locazione e 100 per il pagamento dell’utenza idrica, che arriva a 200 per chi avendo la casa di proprietà non ha diritto agli altri 400 ma vive comunque nell’indigenza) esclusi i percettori di reddito di cittadinanza che beneficiano della quota di sussidio relativa all’integrazione per l’affitto. In più, quest’anno si abbassa anche il valore dell’Isee degli aventi diritto, che non dovrà essere superiore alla soglia di 9.360 euro mentre lo scorso anno arrivava fino a 12mila euro. Ad ufficializzare l’uscita del Bando ed illustrare le novità è stato ieri l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti.

"A partire dal 1 dicembre e fino alla mezzanotte del 31 è possibile inoltrare domanda di contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e per vedersi riconosciuto un credito nel pagamento dell’utenza idrica grazie alla collaborazione con Aset - ha spiegato Dimitri Tinti -. È stato infatti pubblicato sull’home page del sito del Comune di Fano, all’indirizzo www.comune.fano.pu.it, il relativo bando e il link per accedere alla piattaforma digitale predisposta per la compilazione della domanda, che potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, previa autenticazione con le proprie credenziali "SPID" (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o "CIE" (Carta d’Identità Elettronica)". L’anno scorso erano state 623 le domande pervenute in un mese, 28 delle quali sono state escluse per la mancanza dei requisiti: 376 provenienti da nuclei familiari con Isee inferiore ai 6mila euro e le restanti 219 tra i 6 e i 12mila euro. I primi avevano ricevuto un contributo massimo di 2mila euro, gli altri di mille euro. Calcolando che la media degli affitti a Fano è attorno ai 400600 euro al mese, per qualcuno il contributo aveva pagato 4 intere mensilità e si era coperto circa il 66% del fabbisogno emerso (1milione e 440 mila euro) nelle 598 domande ammesse al finanziamento. Quest’anno il Comune ha messo sul piatto circa 120mila euro in più rispetto allo scorso anno… ma nel frattempo il fabbisogno è cresciuto.

