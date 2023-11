Mano nella mano anti-violenza. I sanitari vicini a tutte le donne

Mano nella mano contro la violenza sulle donne. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli operatori sanitari dell’ospedale di Urbino hanno realizzato una simbolica catena umana, aderendo all’iniziativa. "Un simbolo di solidarietà e impegno comunitario, un gesto che mostra la determinazione nel contrastare questa piaga – commenta Nadia Storti, direttore generale Ast Pu –. La potenza di quest’immagine rappresenta la necessità di unire le forze per proteggere e sostenere le vittime. L’obiettivo della campagna, nell’ambito sanitario, resta soprattutto la sensibilizzazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza. È fondamentale la capacità di cogliere tutti i segnali della violenza e del maltrattamento, spesso celati dalla paziente stessa". Secondo Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, questa è un’occasione "per sensibilizzare, educare e promuovere un impegno collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne, che sappiamo essere non solo fisica, ma anche psicologica. Promuovere la consapevolezza sui diritti delle donne e fornire supporto alle vittime sono la priorità e tali iniziative vanno in questa direzione".