Manocchi:: "Allarme furti. Intervenite"

Davide Manocchi, Fratelli d’Italia, fa parte della minoranza in consiglio comunale. Di recente se l’è presa con la maggioranza per la mancanza di eventi dedicati alla gioventù l’ultimo dell’anno. La sua più recente esternazione ha a che fare però con l’ordine pubblico, e precisamente col problema dei furti nelle abitazioni, che a Fossombrone e non solo sono un argomento sempre di attualità, purtroppo. In particolare Manocchi chiede che cosa intenda fare, la maggioranza, per far fronte a questa brutta situazione. Scrive in proposito il consigliere: "Apprendiamo dalla stampa, e non solo, che numerosissimi sono i furti che in questi giorni hanno colpito Fossombrone. Leggiamo, anche attraverso i social, delle legittime preoccupazioni dei residenti, che spesso sono anziani soli o famiglie con bambini. Insomma, una situazione divenuta intollerabile. La sicurezza nel luogo in cui si vive qualifica la città stessa e ne determina la qualità o meno. A questo punto sarebbe utile conoscere l’azione che l’attuale amministrazione sta mettendo in campo. Non si può di certo far finta di nulla e un intervento immediato è indispensabile: attraverso ronde della polizia locale e comunque attraverso tutte le strategie necessarie per disincentivare i continui furti e favorire l’arresto dei responsabili". La replica del vicesindaco Michele Chiarabilli: "Mah, secondo me Manocchi dimentica che l’ordine pubblico non è strettamente di competenza del Comune. Sul fatto che i cittadini debbano sentirsi il più sicuro possibile siamo perfettamente d’accordo e non a caso Fossombrone è una delle città della nostra Provincia che ha investito maggiormente anche sul sistema di videosorveglianza. Trovo che il consigliere Manocchi più che rivolgersi al sindaco di Fossombrone dovrebbe in primis rivolgersi al ministro dell’interno per richiedere il potenziamento nei controlli attraverso le forze dell’ordine e soprattutto di inasprire le pene nei confronti di chi compie furti nelle case".

