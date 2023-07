Manocchi: "Incuria e degrado al cimitero. E al Pincio bagordi e scarsa sicurezza"

"Incuria e degrado al cimitero di Rosciano, bagordi e scarsa sicurezza al Pincio". E’ quanto denuncia Loretta Manocchi, coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano. "Alcuni cittadini che hanno i loro defunti al cimitero di Rosciano – fa notare Manocchi – lamentano che l’incuria domina nel cimitero, soprattutto nell’area delle sepolture a terra". Aggiunge l’esponente di Fd’I: "L’erba alta e la mancata manutenzione degli spazi fanno del cimitero di Rosciano un luogo quasi abbandonato. I cittadini ci fanno notare che, viste le condizioni, è triste andare a trovare i propri cari seppelliti a terra, scelta dettata anche da ragioni economiche. Sembra quasi che ci siano defunti di seria A (tumulati) e di serie B (inumati). In mezzo all’erba alta è difficile perfino lasciare i fiori sulle tombe dei propri cari". Passando dalla periferia al centro, Manocchi punta l’attenzione, ancora una volta, sulla "mancanza di controlli al Pincio e sulla presenza di gruppi di giovani di varie nazionalità che durante la notte schiamazzano e tengono la musica al massimo. Si tratta di situazioni che noi di Fratelli d’Italia abbiamo segnalato più volte. Alle parole dovrebbero seguire fatti concreti, interventi puntuali da parte dell’Amministrazione tali da portare decoro, ordine e sicurezza nella città". Eppure nell’area c’è un importante presenza di telecamere (dovrebbero essere in funzione 10 occhi elettronici, 7 fissi e 3 orientabili) che dovrebbe funzionare almeno da deterrente. "Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale – insiste Manocchi – chiarisse se quelle telecamere sono funzionanti e se siano visionate per individuare chi crea disturbo, per poi intervenire in modo opportuno per la sicurezza e la tranquillità di tutti cittadini ed in particolare dei residenti". E’ di pochi giorni fa la segnalazione di Fratelli d’Italia per i bivacchi al parco dei Passeggi con la proposta di chiudere i cancelli di notte.

Anna Marchetti