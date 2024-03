Manoni: "Bella prova, è mancata solo la stoccata decisiva"

E’ contento della prova dei suoi ragazzi mister Manolo Manoni e lo afferma con grande sicurezza. "La squadra ha fatto un’ottima partita, di carattere, con un atteggiamento giusto. Non era facile venire qui e giocare in quel modo in cui abbiamo giocato perché il Matese ha ottimi giocatori di grossa personalità, ha esperienza, e poi questo è un campo difficile. Non posso rimproverare niente ai ragazzi. Certo, qualche occasione da sfruttare c’è stata e non abbiamo subito praticamente nulla. Anzi, l’unica chance per loro – spiega il tecnico ospite – è arrivata perché il nostro centrale (Kalombo ndc) è scivolato. Noi, invece, abbiamo messo insieme 3-4 occasioni importanti, tra cui un palo". Facile dire cosa è mancato per vincere. "La stoccata decisiva. Ai punti avremmo meritato la vittoria ma le partite sono difficili e, per loro, era quasi l’ultima chance. Anche se non è finito il torneo, infatti, questo, per loro, era uno scontro diretto da vincere".

Il Fano ha reagito. "Era fondamentale portare a casa in tutti i modi un risultato positivo. Per questo abbiamo fatto una grande partita di temperamento ed unione. Ricordo che questa era la terza gara in sette giorni, tutte, ovviamente partite importanti per la salvezza".

Le due squadre sono arrivate stanchissime al gong. "Noi abbiamo avuto un dispendio di energie-psicofisiche importanti tra il match con il Chieti e quello odierno (di ieri ndc). Ma il risultato è importante per acquisire certezze e lavorare più sereni. Sono soddisfatto ed orgoglioso – rincara Manoni – della prestazione e del gruppo che è coeso e voglioso. Certo la classifica è ancora deficitaria ma non possiamo volere tutto e subito, serve, invece, acquisire mentalità, certezze e fiducia. Guardo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono tante partite difficili ma la strada è quella giusta e la squadra lo sta dimostrando".