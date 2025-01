Manoscritti sui Brancaleoni donati all’Università di Urbino

La biblioteca dell’Università di Urbino si è arricchita di nuovi importanti documenti. Si tratta di circa 100 manoscritti, il più antico dei quali risale al XIII secolo, che raccontano la storia di alcuni nuclei familiari tra i più significativi del territorio della provincia di Pesaro e Urbino, i Brancaleoni. Questi andranno a costituire il Fondo Eugenia Rigi Luperti, in omaggio alla contessa Rigi Luperti, discendente di un ramo della famiglia e responsabile della donazione. "L’esame accurato delle carte – commenta Marcella Peruzzi, responsabile del settore biblioteche Uniurb – consentirà di fare luce su una serie di complesse vicende storico-genealogiche. Ringrazio la contessa Eugenia Rigi Luperti per questo gesto che onora il nostro Ateneo". Il Fondo sarà catalogato e studiato sotto alla guida della professoressa Anna Falcioni e i documenti saranno digitalizzati e resi disponibili per la consultazione nella teca digitale Sanzio Digital Heritage.