Pesaro, manovre spericolate con auto e moto guidate da giovanissimi finiscono sui social

Cartoceto (Pesaro-Urbino), 27 luglio 2023 – Si radunavano in una zona industriale a Lucrezia di Cartoceto per eseguire manovre spericolate con moto e auto, mentre molti altri coetanei si godevano lo ‘spettacolo’ e lo riprendevano coi telefonini, pubblicandolo anche sui social.

Protagonisti, tra performer e spettatori circa un centinaio di giovanissimi, in gran parte minorenni o comunque neopatentati. A porre fine a questa pericolosa e illecita pratica sono stati i carabinieri della stazione di Colli al Metauro, insieme alla polizia locale di Cartoceto, ai quali era giunta la segnalazione del ripetersi di assembramenti serali di ragazzi nella zona industriale ‘Borgognina’.

Le forze dell’ordine hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza, che ha dato esito positivo: in poco tempo nel luogo indicato si sono radunati circa 100 giovanissimi diversi dei quali, chi con le auto chi con le moto, hanno iniziato le loro performance.

Lo ‘spettacolo’ veniva subito interrotto dall’intervento congiunto di militari e agenti municipali che hanno identificato gran parte dei presenti ed elevato contravvenzioni per circa 1.000 euro, in relazione alle condizioni dei mezzi, alla velocità non commisurata al fondo della strada e ai rumori causati dagli pneumatici a seguito di forti frenate, accelerazioni e testacoda.

Gli spettatori sono stati, invece, diffidati dal reiterare simili assembramenti, anche in considerazione dell’intrinseca pericolosità di tali condotte per la loro incolumità.