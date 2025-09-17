Manto sintetico allo stadio. L’opposizione ha votato a favore del rifacimento

Giacomo Tacconi, consigliere comunale del gruppo Urbania AlternAttiva e rappresentante di Fratelli d’Italia Urbania interviene sul rifacimento del manto sintetico dello stadio comunale: "È stata approvata una variazione di bilancio che prevede un intervento significativo per il rifacimento del manto sintetico, un’opera dal valore complessivo di 470mila euro, resa possibile anche grazie a un contributo concreto della Regione Marche di 150mila euro. Conoscendo bene l’importanza e l’impatto positivo di questo intervento per la comunità, io e tutto il gruppo di minoranza Urbania AlternAttiva abbiamo espresso il nostro voto favorevole alla variazione di bilancio. Si tratta, infatti, di un intervento urgente, poiché il campo sintetico è un impianto sportivo utilizzato quotidianamente da tanti giovani e associazioni del territorio, che necessita di una riqualificazione tempestiva e di qualità".

C’è poi una considerazione politica: "Ritengo doveroso – continua Tacconi – sottolineare il lavoro prezioso portato avanti dalla Regione Marche, dal Presidente Francesco Acquaroli e dall’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli che hanno dimostrato un impegno concreto e costante nel sostenere il nostro territorio, specialmente i piccoli borghi dell’entroterra spesso dimenticati in passato. In questo percorso, ho collaborato attivamente con il nostro coordinatore del circolo cittadino di Fratelli d’Italia Luigi Serafini. Questo finanziamento regionale non è un caso isolato ma si aggiunge alla riqualificazione di piazza san Cristoforo e al bando per gli oratori marchigiani".

Andrea Angelini