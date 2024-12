Manuel Pucciarelli: "Contro il Milan Futuro vogliamo i tre punti, nessuna scusa"

Contro il Milan Futuro vogliamo i tre punti. Non troveremo nessuna scusa, nessun alibi. È una squadra molto tecnica. La classifica non rispecchia di certo i loro valori. Sarà una partita difficile in cui dovremo stare molto attenti". Con queste parole Manuel Pucciarelli presenta la gara di domenica al Benelli contro la formazione rossonera. Il centrocampista biancorosso appare fortemente convinto dei propri mezzi. Ciò è anche dovuto dal rapporto di ferro con Stellone.

Tra i vari allenatori importanti conosciuti in carriera cosa ti ha maggiormente sorpreso di Stellone? "Ci ha dato tanti nuovi concetti, è incredibile anche a livello umano. Riesce a creare armonia all’interno del gruppo. Facendo stare bene i propri giocatori ottiene da loro sempre il massimo. La squadra, trovandosi a proprio agio durante la settimana, scende in campo anche per lui. Stellone è ai livelli degli altri due grandi mister che ho avuto in carriera: Sarri e Giampaolo. Non ha nulla a che fare con la serie C. Insegna tanto sia in campo che fuori. Anche il mio cambio di ruolo dimostra come il mister riesca a vedere le cose prima degli altri. Sono molto contento di averlo conosciuto e spero di lavorarci per più tempo possibile insieme".

Quali sono invece i segreti principali di questo grande avvio di stagione? "Dopo annate difficili finalmente ci meritiamo un po’ di soddisfazioni. Sono il frutto dei nuovi arrivi e dello step ulteriore compiuto dai giocatori che erano già presenti in rosa. Grandi meriti dell’annata che stiamo facendo vanno al mister e al suo staff. Questo mix di cose ci sta indubbiamente permettendo di fare bene".

Dopo le varie esperienze all’estero cosa rappresenta per te Pesaro? "A Pesaro sono stato accolto da una grande famiglia. Pur conoscendo già in precedenza alcuni componenti dello staff tra cui il direttore generale (Vincenzo Serraioco, che insieme a Pucciarelli ha condiviso l’esperienza a Pescara, ndr) sono stato piacevolmente colpito dalla serietà dell’ambiente. Professionalità non facile da trovare in Lega Pro. Credo che questa società sia ulteriormente cresciuta con il passare del tempo anche a livello societario. Dopo tanto girovagare in questi ultimi anni ho compiuto finalmente una scelta che rifarei anche ad oggi".

Con quali aggettivi descriveresti Manuel Pucciarelli sia dentro che fuori dal campo? "Preferisco sempre lasciare agli altri il compito di descrivermi. Tuttavia l’aggettivo che maggiormente mi rappresenta è tranquillo. Sono infatti un ragazzo sereno. Cerco di dare il meglio di me sia in campo che fuori. Sono volenteroso nel far stare bene gli altri. Per questo motivo mi piace aiutare tutti, soprattutto i giovani a cui cerco di fornire sempre il buon esempio".