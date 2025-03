Manutenzione Biosfera: 172mila euro in tre anni

Fermi tutti. La Biosfera resterà in piazza del Popolo fino al 2027. La manutenzione costerà 172mila euro per il triennio. Questi dati sono emersi ieri durante la commissione "attività economiche, decoro urbano, reti informatiche e città digitale, che ha visto il dirigente di settore, Marco Fattore e l’assessore Francesca Frenquellucci illustrare ai consiglieri comunali le prodezze della Cte, la casa delle tecnologie emergenti, descritta sul sito istituzionale come il più "grande laboratorio digitale diffuso di Pesaro". Provengono dal forziere della Cte (progetto per l’innovazione tecnologica con capofila Comune, Università di Urbino e Tiscali telecomunicazioni, finanziato con gli 11 milioni di euro di fondi Pnrr), i 700mila euro serviti all’acquisizione, nel patrimonio comunale, della Biosfera. In attesa di sapere dove verrà ricollocata in futuro, ieri ai consiglieri comunali presenti – tra cui Serena Boresta e Michele Redaelli, entrambi Fdi – è stato confermato che per i prossimi tre anni resterà dove è. All’ordine del giorno sono stati riaffrontati i costi dell’opera multimediale legata all’anno da Capitale della cultura 2024 dal momento che bisognerà prevedere nel Documento unico di programmazione 2025/2027 la manutenzione: quei 172mila euro l’anno per il triennio. La domanda "Ma la Biosfera è costata troppo?", – esplosa in tono polemico sui social network all’indomani dell’accensione – da ieri fa il paio con quest’altra dai toni non meno critici e cioè "Ma la Biosfera quanto ci costerà?". "Il primo anno – conferma Redaelli – la manutenzione costerà 67mila euro, mentre 105mila euro sarà la cifra complessiva per il biennio successivo. La criticità sta nel fatto che i primi 67mila euro verranno attinti dai fondi statali della Cte. Ma poiché questa esperienza si concluderà alla fine del 2025, gli altri 52,5 mila euro l’anno, se non si troveranno altri finanziamenti in bandi ad hoc, toccherà tirarli fuori dal bilancio comunale. E trattandosi di manutenzione, si dovrà attingere dalla parte corrente, coperta già cortissima per i servizi più importanti". Tanto che qualcuno ha fatto la battuta: "Forse bisognerebbe metterla a frutto: fare pubblicità a Time Square costa 20 dollari ogni 15 secondi. Qui sarebbe più a buon mercato, ma visti i costi, non sarebbe sbagliato usarla per slogan di marketing e dediche di San Valentino".