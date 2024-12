Manutenzione del verde a Pantano: volontari e Aspes migliorano i parchi

La manutenzione del verde nei diversi parchi di Pantano, quartiere 12, funziona. La situazione è buona e insieme ad altri 9 volontari riusciamo a curare e seguire gli spazi verdi. Il contatto con l’Aspes è continuo.

Vediamo come il parco Trulla sia sempre più utilizzato dai cittadini con varie iniziative. Inoltre, una o due volte all’anno, insieme a tantissimi scout, una settantina, puliamo tutto l’intero quartiere. Se vediamo giochi o panchine rotte, essendo sempre al servizio della comunità, segnaliamo i disservizi per far sì che si risolvano nel minor tempo possibile.

Abbiamo anche pitturato le panchine e la recinzione dell’asilo di via Filzi, così come sistemato diverse aiuole nel cuore di Pantano.