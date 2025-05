"Manutenzione del verde: taglieremo 9 milioni di metri quadri di erba"

Continua la manutenzione del verde: dal 5 al 9 maggio Aspes e Centro Operativo interverranno nelle seguenti zone. Taglio dell’erba: largo Brenta, via Arno, via Adda; centro socio-culturale Caprilino, via Montenevoso; zona Famila Vismara, centro Dirinvagò di Trebbiantico; passaggio pedonale Ghetto di Trebbiantico, parchi di via del Frumento e via dei Girasoli; via delle Querce, area stadio Benelli, via Sonnino; piazzale della Libertà, giardini Nilde Iotti, area giochi di viale Zara; aiuole e aree verdi di viale Trieste, area verde bar Forntemare, area verde Rotonda Bruscoli, aree verdi via Don Minzoni; area monumentale di piazzale Matteotti, aree verdi ingresso di Rocca Costanza; aree verdi Vitrifrigo Arena, aree verdi mercato ortofrutticolo via Lombardia; zona industriale di Chiusa di Ginestreto; sgambatoio di via Bedosti, circoscrizione di Villa Fastiggi. Tornelli: via Verdi (tutte le traverse) spollonature e taglio erba infestanti, via Valentini, via Cavallotti e via Corridoni. Taglio siepi e arbusti: parcheggio di piazzale Matteotti; aree verdi incrocio viale Della Repubblica angolo Statale Adriatica; scuola Giardino delle Meraviglie di via Basento. Spalcature e spollonatura: via Buozzi e via Carducci.

Inoltre in zona centro-mare: pulizia e scerbature di aiuole da infestanti, tosature arte topiaria, sistemazione balconiere ponte Genica viale Trieste (lato Fano). "In campo – si legge nel comunicato - una task force formata dagli operai di Aspes, dal Centro Operativo del Comune e dalle ditte appaltatrici. Grande è anche il contributo e il supporto dei volontari del verde, che si stanno adoperando per i luoghi pubblici della città. Alla fine della stagione saranno circa 9 milioni di metri quadrati di erba tagliata. Un patrimonio verde vasto e ricco, quello di Pesaro, con i suoi 25mila alberi pubblici, 11.500 metri lineari di siepi e 1.600.000 metri quadrati di aiuole, parchi e giardini (escluso il parco Miralfiore)".

l. d.