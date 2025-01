Manutenzione scogliere. Oggi Sottomonte scattano i lavori

Al via oggi i lavori di straordinaria manutenzione sulle scogliere nel tratto nord di Sottomonte, a Pesaro. "Un intervento importante, da 300mila euro, per la messa in sicurezza dall’erosione di questa parte del nostro litorale" spiega Riccardo Pozzi, assessore alla Tutela della costa che presenta l’operazione il giorno dell’arrivo, nella tarda mattinata di ieri, di un’imponente chiatta nel punto in cui la stessa si svolgerà. "È tramite questa imbarcazione – aggiunge Pozzi – che verrà eseguita la posa in opera di nuovi massi da scogliera. Sono lavori previsti per contrastare il fenomeno di erosione che interessa in particolare il litorale sud della città e che abbiamo sempre riportato agli enti competenti, senza sottrarci al contributo dell’ente".

"Il Comune fa la sua parte" precisa l’assessore nel dettagliare i costi: "Ai 235.932 euro di contributo regionale previsti per l’annualità 2024 abbiamo aggiunto un co-finanziamento di 48.000 euro per mettere in sicurezza questo tratto di spiaggia molto fruito da pesaresi e da visitatori e particolarmente colpito dall’erosione causata dalle mareggiate sempre più intense degli ultimi anni". Per questo, Pozzi conclude dicendo che "Ci auguriamo che escano altri bandi regionali per continuare a intraprendere gli investimenti che stiamo realizzando a tutela dei pesaresi, dei concessionari delle spiagge e dei turisti".