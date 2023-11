"Manutenzione strade ed energia. Addio 70mila euro a fondo perduto"

"Fra i vari fallimenti della giunta a targa Pd-Pergola Unita c’è anche la perdita di almeno 70mila euro erogati dal governo a fondo perduto per la manutenzione delle strade e l’efficientamento energetico". E’ l’affondo nei confronti del’esecutivo Guidarelli da parte del gruppo di minoranza ‘Pergola nel Cuore’ composto dall’onorevole Antonio Baldelli, dall’assessore regionale Francesco Baldelli e da Marta Oradei e Luca Castratori (insieme in foto). L’accusa nasce dall’ultimo consiglio comunale, durante il quale è emerso, secondo l’opposizione, "sotto l’incalzare di semplici domande poste dal nostro gruppo, che il sindaco non ha usufruito di 70mila euro a fondo perduto che il Ministero dell’Interno, fino al 2024, assegna ai comuni sopra i 5mila abitanti, solo perché non ha trovato un semplice dipendente che inserisse un altrettanto semplice codice nella piattaforma del Ministero stesso".

I Baldelli e i loro colleghi di minoranza incalzano: "Come sempre, sono state molte le ‘concomitanze’, ma bisognerebbe parlare di pretesti e scuse, che non hanno permesso all’amministrazione Guidarelli di intervenire sulla manutenzione delle strade comunali, sulla pulizia della città, sulla manutenzione del cimitero centrale e delle piante e per riparare dall’esposizione solare gli ambienti dove soggiornano i bambini del nostro asilo; ma la realtà è l’inefficienza".

s.fr.