Manutenzione strade in provincia Fondi per 12,3 milioni in 8 anni

Piovono soldi per la manutenzione e la messa in sicurezza delle delle strade nella nostra provincia. "Sono state assegnate proprio in questi giorni – annuncia il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, al quale alcuni enti si erano rivolti perché si interessasse dei tempi di erogazione delle risorse – le risorse legate al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 maggio 2022 che riguarda la ripartizione e l’utilizzo dei fondi per i programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità stradale di regioni, province e città metropolitane".

"I fondi andranno a finanziare – prosegue il deputato del partito di Giorgia Meloni – gli interventi di straordinaria manutenzione sulla viabilità anche della provincia di Pesaro e Urbino relativamente al programma ottennale 2022-2029. Le schede presentate alla Direzione generale per strade e autostrade del Mit dagli enti interessati nel termine previsto, il 30 settembre dello scorso anno, permetteranno interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture esistenti in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura”

Baldelli scende poi nel dettaglio. "Per la provincia di Pesaro e Urbino, il piano che si dipana in 8 anni prevede un finanziamento complessivo pari a 12,3 milioni di euro. In particolare, per le annualità 2022-2023, sono previste opere per un importo di 1.523.762,00 euro che interessano in gran parte interventi di asfaltatura per 1.170.000,00 euro. Mentre 353.762,00 euro saranno investiti per la messa in sicurezza delle intersezioni e delle barriere stradali".