Manutenzioni in cinque asili. Ecco dove saranno realizzate

Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora annunciano l’avvio di nuovi interventi di manutenzione straordinaria, nelle strutture scolastiche dedicate alla fascia 0–6 anni, per un investimento complessivo di circa 60.000 euro. I lavori verranno realizzati nelle seguenti strutture: nido Arcobaleno (via Petrarca - Quartiere 7, Montegranaro - Muraglia), nido L’Albero Azzurro (via Boni - Quartiere 2, Santa Veneranda - Cinque Torri), scuola dell’infanzia Il Giardino Fantastico (via Madonna di Loreto - Quartiere 7, Montegranaro - Muraglia), nido Aquilone (via Toscanini - Quartiere 10, Villa San Martino), nido Mondo Gaio (via Martini - Quartiere 12, Pantano).

Gli interventi riguarderanno principalmente il miglioramento dell’efficienza strutturale e funzionale e la riqualificazione degli ambienti interni ed esterni, in alcuni casi con una nuova suddivisione degli spazi, rifacimento pavimentazione, nuovi bagni, "con l’obiettivo di avere spazi sempre più accoglienti, sostenibili e adeguati ai bisogni educativi dei più piccoli" spiegano. "Abbiamo a cuore i luoghi in cui crescono le generazioni. Investire nella cura e nella sicurezza delle scuole dell’infanzia significa investire sul futuro nella nostra città", precisano Biancani e Della Dora. Così l’assessore alle Politiche Educative Camilla Murgia: "Ogni volta che viene realizzato un miglioramento che riguarda l’ambiente di apprendimento e dell’educazione per i più piccoli e piccolissime è motivo di orgoglio per l’Amministrazione, perché investire in ambienti sicuri e funzionali significa garantire un’esperienza educativa più alta e sempre più inclusiva per quella che è la nostra popolazione scolastica".

I lavori verranno avviati durante il periodo estivo per ridurre al minimo i disagi e saranno completati entro l’inizio del nuovo anno scolastico.