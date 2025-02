Manzi, asta entro marzo. Lavori all’Olivieri nel 2026

Sul destino dei due edifici, l’ex Manzi di via Lamarmora e l’ex Olivieri di via Confalonieri, la giunta Biancani è imperturbabile: nonostante le perplessità espresse da diversi cittadini e dai consiglieri di opposizione, l’assessore Riccardo Pozzi, insieme all’assessore Andrea Nobili, durante un partecipatissimo consiglio di quartiere, hanno ribadito quanto affermato nell’ultimo consiglio comunale e cioé che l’ex Manzi sarà alienata e con il ricavato dalla vendita verrà ristrutturata l’ex Olivieri. Molti dei presenti avrebbero voluto il contrario e a più riprese si sono appellati per un ripensamento da parte dell’amministrazione. "Delle due scuole l’ex Manzi - ha spiegato Pozzi - è già stata dichiarata inagibile ed è irrecuperabile se non con un intervento di demolizione e ricostruzione da oltre 9 milioni di euro. E’ una somma che non possiamo sostenere: se dicessimo il contrario prenderemmo in giro le famiglie". Pozzi ha descritto una tempistica serrata. "Dall’ex Manzi, che saremo in grado di mettere all’asta per metà marzo, ricaveremo almeno 1 milione di euro. Servirà alla riqualificazione strutturale dell’edificio di via Confalonieri che prevede anche l’abbattimento della palestra limitrofa al posto della quale lasceremo un giardino. L’obiettivo è avviare il cantiere nei primi mesi del 2026".

E’ sull’ex Olivieri che, nell’arco della serata, sono emerse le maggiori novità. In particolare "il dirigente ha contattato la Gea - ha detto Pozzi -, la società dell’ingegnere Alessandro Bianchi, a cui il Comune aveva affidato la perizia sulla vulnerabilità sismica della scuola di via Confalonieri. Il dirigente si è informato riguardo alla loro disponibilità di realizzare il progetto esecutivo, avendo loro una conoscenza evoluta rispetto alla scuola. In osservanza alle indicazioni riportate nelle relazioni tecniche che abbiamo anche presentato alle famiglie - ha continuato Pozzi -, non solo stiamo programmando gli interventi per aumentare il livello di sicurezza sismica sulla struttura dell’ex Olivieri entro il termine riportato (2 anni), ma stiamo già eseguendo altre operazioni di manutenzione utili a migliorare l’edificio. In particolare sono attualmente in corso gli interventi sul tetto che comprendono la pulizia del manto e delle grondaie, la ripresa delle guaine e la sostituzione delle parti ammalorate. Sull’eventuale spostamento di alunne e alunni durante i lavori - ha annunciato Pozzi - valuteremo in base al progetto esecutivo la compatibilità tra la presenza delle lezioni con il cantiere e le ipotesi che abbiamo già applicato per altri interventi".

Solidea Vitali Rosati