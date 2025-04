Manzi, il doppio fronte. Genitori spaccati: chi teme il trasloco e chi è favorevole

C’è una scuola, nota come l’ex Olivieri di via Confalonieri che è sede, oggi, della primaria Manzi. La scolaresca, circa 200 alunni, sarà trasferita altrove – il Comune sta cercando una sede alternativa per ospitare dal prossimo settembre la decina di classi – per decisione del sindaco Biancani. Davanti a questa prospettiva le famiglie coi figli iscritti alla Manzi si sono divise su due fronti contrapposti. Di seguito la lettera aperta, rivolta a Biancani, di chi è contrario alla decisione di dislocare la scolaresca. In fondo all’articolo ricordiamo le ragioni dell’altro gruppo di genitori che invece, ha talmente auspicato il trasferimento della scolaresca, da prefigurare l’interessamento della Procura.

Ecco la lettera dei genitori contrari alla dislocazione della scolaresca rivolta al sindaco.

"La notizia dell’imminente trasferimento della scuola “Manzi”, previsto per settembre, è arrivata, per noi genitori, come un fulmine a ciel sereno. Una buona parte di noi, anche alla luce delle perizie effettuate, si aspettava sì degli interventi, ma sperava che tali ammodernamenti si sarebbero realizzati o durante i mesi di sospensione dell’attività didattica o con la permanenza degli alunni dentro la struttura. Al momento il pensiero che i nostri bambini debbano trasferirsi in un luogo ancora da definire, ci getta nell’incertezza e, soprattutto, ci porta a sottolineare alcuni importanti fattori che, speriamo, verranno presi in considerazione nella scelta della nuova struttura. Pur consapevoli che non sarà possibile mantenere del tutto l’ambiente di apprendimento della scuola Manzi, speriamo almeno che possano essere mantenuti servizi fondamentali, come mensa o i servizi di pre e post scuola. Chiediamo che la struttura che accoglierà i bambini sia all’interno del quartiere o, in alternativa, che si preveda un sistema di trasporto, come un servizio di transfert o un pulmino, nel caso di strutture lontane da via Confalonieri. E’ importante garantire a quei bambini che già tornavano a casa da soli (cioè che hanno firmato per l’uscita autonoma) di poterlo ancora fare, senza costringere i genitori a girare mezza città. Non sono pochi i genitori che non si sono inseriti nelle lunghe polemiche degli ultimi anni, non tanto perché non abbiano a cuore la sicurezza dei propri figli (chi non ce l’ha!), ma perché, alla luce delle perizie e consapevoli del fatto che la maggior parte degli edifici di Pesaro è, purtroppo, in uno stato di vulnerabilità sismica paragonabile a quella dell’Istituto in via Confalonieri, hanno scelto di fidarsi di quanto affermato dalle istituzioni. Con la stessa fiducia speriamo adesso che il repentino trasferimento, previsto entro nemmeno 6 mesi, preservi il più possibile l’ambiente di apprendimento e la serenità degli scolari che vedranno stravolti spazi e abitudini. E infine: chi ci dice che la destinazione futura sia più sicura della attuale? Sono in programma per caso nuove perizie e verifiche di idoneità anti sismica? Lo diamo per assodato, a questo punto".

Ma perché il sindaco ha deciso di dislocare, da settembre la scolaresca della Manzi? Il primo cittadino ha annunciato le proprie intenzioni durante un Consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione del centrodestra, collegando la decisione alla necessità di rasserenare l’animo di un gruppo di famiglie coi figli iscritti alla Manzi che hanno sottoscritto una petizione proprio per ottenere il trasferimento degli alunni. Alla base della loro preoccupazione, il grado di vulnerabilità sismica dell’edificio di via Confalonieri. Una preoccupazione che ha portato quel gruppo di genitori a dare un vero altolà: nell’ultima lettera inviata al sindaco a febbraio 2025, quel gruppo di genitori ha prefigurato la possibilità di informare la Procura riguardo alle perizie tecniche disponibili sull’edificio di via Confalonieri.