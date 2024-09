Manzoni, la preside rassicura tutti: "Lavori sì, ma rientro in sicurezza"

"Alunni, docenti e personale possono rientrare a scuola senza timore. Posso assicurare che, nonostante il cantiere per i lavori di riqualificazione ed efficientamento dello stabile che ospita l’istituto, non c’è alcuna situazione di rischio sicurezza".

A dirlo è Loretta Mattioli, dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado "Manzoni" di Villa San Martino. La preside è voluta intervenire in seguito alla pubblicazione di un post su Facebook da parte dell’avvocata ed ex candidata a sindaco di Pesaro, Pia Perricci, che aveva espresso preoccupazione per lo stato in cui versa la scuola a causa del cantiere (con tanto di documentazione fotografica), chiedendo poi accesso agli atti in merito allo stato dei lavori e sulla sicurezza dello stabile.

"A causa di alcuni timori manifestati sui social – spiega Mattioli – volevamo informare una platea più ampia possibile. Il progetto della riqualificazione si presenta come un intervento complesso, iniziato a novembre 2023, ma i lavori possono essere eseguiti contestualmente, in sicurezza, con lo svolgimento della regolare attività didattica. Viceversa non sarebbero stati attuati. Si tratta di interventi riguardanti l’adeguamento sismico, di efficientamento energetico ma anche di riqualificazione degli spazi scolastici, per cui sarà possibile creare nuovi laboratori". E aggiunge: "L’attuale aspetto esterno della scuola interessata dal cantiere non riflette quindi una condizione di mancata sicurezza o di limitazione delle attività scolastiche. Ci sono stati lavori che abbiamo autorizzato perché ora a scuola non c’erano né alunni né personale, ma per il rientro, l’attività sarà sempre garantita in modo regolare come ogni anno. Ci tengo a dire che la nostra scuola è un fiore all’occhiello e mi dispiace se qualche famiglia ha avuto qualche timore".

La preside prosegue: "I lavori sono stati monitorati da un gruppo misto del quale fanno parte i referenti dell’amministrazione locale, della scuola e della ditta esecutrice. Le famiglie a loro volta sono state puntualmente informate e aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori e rassicurate su dubbi e perplessità. All’inizio dell’anno scolastico è già previsto un incontro con le famiglie per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori". Presente alla conferenza anche Pia Perricci che aveva sollevato il caso e che ha voluto ribadire la sua posizione: "Non si può iniziare un attività didattica con un cantiere aperto in questo stato". A controbattere, oltre alla dirigente scolastica anche l’architetto Alessandro Ceccarelli, consulente di cui si avvale la scuola per questo progetto: "La sicurezza è garantita", ha detto l’architetto.