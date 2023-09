‘Manzoni’: nuova energia. Appaltati i lavori col Pnrr per una scuola moderna

L’inizio delle lezioni scolastiche ha coinciso con un’altra delle "milestone" (ovvero pietre miliari) dei progetti Pnrr legati all’edilizia scolastica: lunedì scorso, 11 settembre, il Comune di Pesaro ha infatti aggiudicato l’appalto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della secondaria di primo grado "Manzoni": "Una delle prossime scuole nZeb che verranno realizzate in città", sottolinea l’assessore al Fare Riccardo Pozzi.

A realizzare il cantiere di via Frescolbaldi, sarà il raggruppamento temporaneo d’impresa composto dalle ditte perugine Umbra Control Srl ed Edilsystem e dalla "locale" Pesaro Costruzioni Srl di Tavullia. L’Rti si è aggiudicato l’appalto dei lavori, che hanno un quadro economico di 5.497.792 euro (ma circa tre milioni di appalto vero e proprio), con un ribasso del 19,88%. L’azienda ha tempo fino al 30 novembre per avviare i lavori; il Pnrr della Manzoni prevede il 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori e il 30 giugno per il collaudo.

"Un Pnrr che rispettiamo con scrupolo nello stesso momento in cui tanti Comuni corrono per l’affidamento dei lavori, e che Pesaro ha già oltrepassato per i circa 22milioni di euro di interventi – aggiunge Pozzi – di rigenerazione urbana dei grandi contenitori di Palazzo Almerici, Mazzolari Mosca e San Domenico.

Rispetto alle scadenze del Pnrr ci sarebbero anche i circa 6,5 milioni del PNNR Sport, i circa 14 milioni per il PNC che riguarda la rigenerazione di edilizia sociale oltre che per gli oltre 4 milioni per l’edilizia scolastica (Scuola Scarabokkio, mensa scuola Pirandello). Tutti rispettati. Invece quelli della Manzoni sono lavori – prosegue l’assessore – di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che permetteranno un ampliamento e la diversa suddivisione degli spazi interni della scuola, dando risposte importanti all’intero quartiere: nel progetto è prevista una sala polifunzionale e multimediale che potrà essere usata anche nel pomeriggio e nelle ore serali".

"La secondaria di Villa San Martino, è oggetto della trasformazione nZeb (edificio a energia quasi zero) che conta ampliamenti di volumetrie (+ 20%, senza neanche un metro di consumo di suolo in più), nuovi spazi – spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare – per i laboratori e la didattica, la riqualificazione di infissi e servizi igienici. Interventi strutturali, finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, che renderanno l’edificio una scuola moderna e sicura". Il progetto ha ottenuto 5.497.792 euro dei 14 milioni previsti dai fondi del Pnrr riguardanti la riqualificazione dell’edilizia scolastica e che sono transitati per un bando regionale vinto da Pesaro insieme ad altri tre degli 84 Comuni partecipanti.

