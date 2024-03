Mappate le telecamere. Patto prefettura-procura

Anche la Procura di Pesaro aderisce al "Patto provinciale per la sicurezza urbana". Ieri mattina il prefetto Emanuela Saveria Greco e la procuratrice Cristina Tedeschini hanno sottoscritto l’accordo relativo all’adesione al progetto "Sophia". L’iniziativa prevede la realizzazione di una mappatura dei sistemi di videosorveglianza estesa all’intero territorio provinciale che sarà quindi uno strumento per una politica di sicurezza urbana. Il progetto, che era già stato sottoscritto da tutti i sindaci dalla provincia, prevede la geolocalizzazione degli impianti, affinché si possa risalire in tempo reale all’ubicazione e ai referenti di tutti gli impianti, accelerando l’acquisizione dei dati. "Siamo molto soddisfatti per questo nuovo accordo – spiega il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco – perché si tratta di un progetto nato con l’accordo con i comuni di tutta la provincia, ma che ora si estende in maniera capillare con l’adesione di altre amministrazioni dello stato ma anche di privati. Presto avremo anche altre adesioni importanti tra le confederazioni ed associazioni di categoria. Mappare i sistemi di sorveglianza ci darà la possibilità di conoscere in tempo reale il gestore di quell’impianto ed acquisire immagini utili". Soddisfatta anche la procuratrice della Repubblica presso il tribunale di Pesaro, Cristina Tedeschini: "Questa è una provincia molto impegnata sul tema dell’ordine pubblico – dice – e poter avere uno strumento utile per agire con tempestività per noi è importantissimo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, se non consultate in tempo, possono sovrascriversi, invece è determinante essere tempestivi ed le avere immagini che possano identificare chi, per esempio, ha commesso una rapina".

Alice Muri