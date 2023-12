Mappatura degli artigiani. Per iscriversi c’è tempo fino al 15 dicembre

E’ stata prorogato al 15 dicembre il termine di scadenza per iscriversi al database che consentirà di dare forma alla mappatura degli artigiani di Pesaro e provincia: è un progetto di rilevamento dati, unico nel suo genere, che nasce nell’ambito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ed è stato messo a punto da Loda, l’Ordine degli Artigiani, per promuovere l’artigianato come parte essenziale dell’esperienza culturale cittadina per offrire ai turisti l’opportunità di scoprire competenze e saperi che tramandano antiche tradizioni.

Il database è disponibile sul sito www.pesaro2024.it. Sono stati aggiornati anche i requisiti richiesti per censirsi: possedere una bottega o un laboratorio che diventerà poi parte degli itinerari dedicati, avere la partita Iva eo essere iscritti all’albo degli artigiani. Altra novità riguarda l’adesione di un nuovo sostenitore: Confartigianato che si affianca a Cna.

Quale è l’obiettivo? Il progetto mira a censire nel modo più completo possibile gli artigiani della provincia; consentire ai turisti di esplorare le maestranze locali attraverso itinerari dedicati e scoprire i segreti di un territorio segnato storicamente dal ‘saper fare con le mani’. Loda si è impegnata su tre fronti: la raccolta dati degli artigiani per ottenere informazioni dettagliate; la creazione di itinerari artigiani tematici che permetteranno ai turisti di visitare atelier e laboratori; la promozione della ‘cultura artigiana’. Con i dati ottenuti, sul sito di Pesaro 2024 prenderà forma una mappa che documenta gli artigiani. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione: www.pesaro2024.it