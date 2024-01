Mar del Plata in Argentina ha nel cuore Sant’Angelo in Vado

A Mar del Plata c’è piazza Sant’Angelo in Vado, a Sant’Angelo in Vado c’è piazza Mar del Plata. È questo soltanto uno dei tanti simboli di un gemellaggio che va avanti da 25 anni e che il sindaco vadese Stefano Parri ha rinsaldato nel suo viaggio in Argentina di fine anno. Il legame nasce dalla massiccia emigrazione di tanti vadesi nei primi decenni del Novecento ed è tuttora molto sentito: "È stato un viaggio molto emozionante – racconta Parri – ho incontrato un sacco di vadesi: ormai quelli che sono partiti da Sant’Angelo in Vado sono rimasti pochi ed avanti con l’età, ma anche le seconde generazioni conservano forti i legami con il paese natìo. Una sera, nel ristorante Tio Curtio, di proprietà di una famiglia vadese, abbiamo radunato quasi 50 famiglie originarie del nostro paese per portare il saluto di tutta la cittadinanza. La loro nostalgia è davvero grande ed è davvero bello sentirli parlare dialetto e ricordare aneddoti del tempo che fu, ricordando nomi, luoghi e volti che sono condivisi nonostante migliaia di chilometri di distanza".

I vadesi d’oltreoceano sono una componente importante dell’Unione Regionale dei Marchigiani, associazione molto attiva a Mar del Plata per tenere vive tradizioni e usanze regionali. "Siamo stati ospiti del Consolato d’Italia e dell’Intendente della città, abbiamo inaugurato anche un campo da calcio dedicato a Sant’Angelo in Vado – continua Parri –. L’accoglienza è stata superlativa, Marcela del Prete presidente delle Federazioni Italiane a Mar del Plata è stata un’ospite eccezionale, così come il suo predecessore Marcelo Carrara. Abbiamo anche visitato aziende che fanno capo a nostri concittadini".

Con Parri c’era anche il poeta vadese Gastone Cappelloni, i cui libri sono ormai celebri in Sud America e nei quali tratta proprio i temi dei legami e dell’emigrazione. Cappelloni è anche ambasciatore culturale della Regione Marche in Argentina: "Oramai ho trovato la dimensione per cui davvero qui mi sento come a casa – spiega Cappelloni –. Mi trovavo in Argentina per eventi promozionali dei miei libri ed è stato un piacere partecipare alla visita del sindaco, con il quale ho condiviso degli appuntamenti emozionanti. Un ringraziamento va a Franca Lani, vadese di origine e presidente dell’Unione Regionale dei Marchigiani e a Gabriela Prior, coordinatrice delle scuole argentine di lingua italiana, preziose collaboratrici che tengono tantissimo a questo rapporto. Le persone che vivono qui, siano italiani di seconda o terza generazione hanno un legame fortissimo con il paese d’origine della loro famiglia, anche se magari non sono mai stati in Italia. Così troviamo in chiesa una cappella che riproduce la Madonna del Pianto di Sant’Angelo ma anche la pastafresca Urbania o la sanitaria Peglio, nomi dati da italiani per sentirsi più vicini a casa".

Il poeta Cappelloni tornerà in Sud America anche nel 2024 per presentare il nuovo progetto Cultura de Mujer che lo vedrà impegnato in Colombia e Argentina già da aprile.

Andrea Angelini