Mara Mandolini seguirà i lavori del Legato Albani

Mara Mandolini (foto) seguirà i progetti e i lavori futuri del Legato Albani. Nell’ultima seduta del Consiglio d’amministrazione, l’ente ha deliberato di affidare l’incarico di tecnico progettista, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per tutti gli interventi futuri all’architetto, in forza al Comune di Urbino, di cui è responsabile del settore Lavori pubblici.

"Disponendo di due complessi edifici che ha l’onore e l’onere di mantenere, il palazzo Albani Nuovo e soprattutto il Collegio Raffaello, il Legato Albani aveva la necessità di individuare una figura tecnica di riferimento per ogni lavoro e manutenzione ordinaria e straordinaria afferente – spiega il presidente, Giorgio Londei –. Accantonata l’ipotesi di una formale collaborazione con il Laboratorio progettuale comunale dell’Ufficio tecnico, non praticabile a causa della mole di lavori in corso in questi anni, dopo un’attenta valutazione e aver pensato anche a incarichi esterni, in accordo col Comune si è giunti alla soluzione condivisa di affidare questo ruolo direttamente alla responsabile del settore Lavori pubblici, l’architetto Mandolini, che ha offerto la propria disponibilità".

Il Consiglio ha votato all’unanimità l’affidamento dell’incarico a Mara Mandolini. Nell’accordo con il Comune è inoltre inteso che, quando ci sarà la necessità di eseguire i lavori nei due palazzi, se l’architetto fosse impossibilitato a seguirli personalmente, delegherà un componente del proprio staff o individuerà un tecnico esterno per le fasi necessarie.

Nicola Petricca