Maratona di appuntamenti nel segno del Carnevale

Si chiama ‘Pergola in Maschera’ l’insieme delle iniziative organizzate per questi giorni di carnevale dalla Pro Loco della città dei Bronzi con la collaborazione dell’amministrazione comunale e di alcune attività e il sostegno della Banca di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo. Il via scatterà dopodomani (sabato) alle 20 al Tendone dell’Extra Boccio, con festa in maschera, cena e concerto della band ‘Il diavolo e l’acqua santa’. Seconda tappa, domenica pomeriggio, dalle 14,30, sotto i portici comunali di corso Matteotti con ‘Riapre il Bullirone’: animazioni per tutte le età, musica di Demis Tarsi e premio al gruppo mascherato più originale.

A rendere l’atmosfera particolarmente accogliente e dolce contribuiranno castagnole, cioccolata calda e vin brulé offerti dalla Pro Loco e dal Caffè del Corso. Dalle 17, ballo liscio, jive e swing. In contemporanea (a partire esattamente dalle 16,30), in piazza Ginevri, ci sarà la riapertura di ‘Mai dire Bar’, con aperitivo mascherato e dj set. Tutto a misura di bimbi, infine, l’appuntamento in programma per martedì prossimo, ultimo giorno di carnevale, all’oratorio ‘L’Incontro’, dove è in programma una festa in maschera con l’animazione del Mago Toni. Sia quest’ultima iniziativa, sia quella dal titolo ‘Riapre il Bullirone’ di domenica pomeriggio sotto i portici, sono completamente gratuite.

s.fr.