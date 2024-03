Maratoneti da Apecchio a Roma per Elia

Domenica scorsa un gruppo di runners apecchiesi ha preso parte alla maratona di Roma per portare un forte messaggio a favore della campagna: ‘buy some time’ , dell’associazione Parent Project.

"Una forte testimonianza – spiega l’apecchiese Alessandra Pazzaglia una delle partecipanti alla corsa podistica- per sostenere la riammissione del farmaco Translarna impiegato per la cura della distrofia muscolare di Duchenne".

"Un gruppo di amici in nome dell’associazione Sport & Smile ha deciso di far sentire la propria voce in un evento di portata mondiale - sottolineano Tania e Massimo genitori del piccolo Elia che ha necessità di cure a base del farmaco Translarna- 40.000 le persone che da tutto il mondo hanno preso parte alla manifestazione, partecipando alle varie proposte previste, dalla Maratona alla stracittadina fun run, dalla staffetta solidale alla camminata con gli amici a quattro zampe.

I nostri paesani, come sempre, si sono distinti sul "campo", raggiungendo importanti traguardi, come le 3 ore e 48 impiegate da Fabio Londei per correre la sua prima maratona e le medaglie riportate da Giorgia Martinelli e Alessandra Pazzaglia che si sono cimentate nella staffetta di beneficienza a sostegno di Aism per la ricerca sulla sclerosi multipla fino ad arrivare alla prestazione di Giuliana Smacchia, Alessandra Bianchi, Elena Bei e Francesco Fusciani che nell’affrontare la stracittadina si sono spinti fino alle terme di Caracalla".

"Una giornata importante- continua Tania- cominciata sabato pomeriggio con un saluto speciale alla nostra famiglia, io e Massimo ci siamo ritrovati ad Apecchio in giardino con i nostri amici runners che hanno voluto salutare prima della partenza Elia e ricevere il suo in bocca al lupo come portafortuna per l’impresa del giorno dopo.

E così al grido: "tutti con Elia", i runners hanno dato voce a una causa importante, nella speranza di dare un segnale forte per sensibilizzare il pensiero dei "grandi", di chi può in qualche maniera intervenire per andare incontro alle esigenze e alle urgenze dei ragazzi come Elia .

Noi e nostro figlio ringraziamo di cuore i nostri amici che hanno partecipato all’evento e che sono vicini alle nostre cause. Per noi è sempre molto commuovente vedere le persone che ci vogliono bene e i compaesani stringersi attorno alla nostra famiglia".

