Marcella, la signora della cucina: domani la festa per i novant’anni

La Taverna del Pescatore di Casteldimezzo festeggia domani un doppio compleanno: i 60 anni del ristorante e i 90 anni di Marcella Baldelli, la signora della cucina, moglie di Renato Baffoni. Lo farà con una cena speciale a base di piatti speciali che Marcella Baldelli cucina solo agli ospiti di casa sua. Vediamo. Insalatina di seppia, calamari e gamberi con scaglie di grana e funghi e olio extravergine di oliva. Fresca insalatina di gamberi, pere, ananas e puntarelle, quindi i canestrini e i cannelli gratinati, e poi la seppia con i piselli. Questi antipasti saranno abbinati a Tarà Passerina Spumante Brut Cocci Grifoni. Il primo piatto: strozzapreti al sugo rosso di pesci (Notturna Offida Docg Passerina Cocci Grifoni). Come secondo piatto la coda di rospo con patate, olive e pomodorini (Colle Vecchio Offida Docg Pecorino Cocci Grifoni). Infine il dolce: torta di pesche e fragole abbinata al vino santo Marche Igt Passito La Montata. Le prenotazioni sono aperte anche oggi allo 377 3672600. La regia degli abbinamenti sarà di Otello Renzi, per affinità elettive: anche lui, come Marco Baffoni, ha avuto una grande mamma, Teresa Lani, una delle più grandi cuoche del ’900.

Marcella Baldelli ha iniziato a cucinare nel 1965, quando ha rilevato con il marito Renato Baffoni l’osteria di suo padre, Sante, conosciuto da tutti a Casteldimezzo come “Fredo”. Il locale si chiamava proprio “Taverna del pescatore” ed era ubicato sotto l’attuale ristorante di famiglia. La prima storica ricetta di Marcella è stata il sugo rosso di vongole sgusciate con cui si condivano il risotto o le paste, molto richiesto dai turisti che risalivano dalla spiaggia o che si affacciavano al San Bartolo con le auto o con le moto provenienti da Pesaro, Rimini, Bologna, Milano e da altre città. Erano i mitici anni ’60, quelli in cui, ricorda il figlio di Marcella, Marco, che oggi gestisce il locale di famiglia assieme ai suoi figli..."capitava di ammirare una splendida Lamborghini Miura parcheggiata nella piazza del paese. Gente che poi si fermava a mangiare". Tra i clienti più noti di quegli anni, ricorda ancora Marco, Sandro Mazzola con il fratello, Boby Solo, Massimo Ranieri, Pippo Baudo che ci ha frequentati per dieci anni consecutivi almeno due volte all’anno e che ogni volta voleva gli stessi piatti, tanto gli erano piaciuti: gli spiedini di calamari e gamberi e il nostro fritto". Tutto preparato da Marcella Baldelli che a volte nella stessa serata riusciva addirittura a passare dal servizio di cucina a quello della sala, a fare insomma la cuoca e la cameriera allo stesso tempo. Una donna d’altri tempi che ancora oggi sovrintende affinché ai fornelli si accenda la tradizione. Domani sera si festeggerà lei, i suoi 90 anni splendidamente portati, ricordando il marito Renato, scomparso il 6 giugno di 5 anni fa ma sempre presente nel cuore di chi lo ha conosciuto. Una bella e buona storia di famiglia.

Davide Eusebi