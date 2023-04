Marcella Manzini morta a Pesaro. “Ciao, il tuo sorriso rimarrà con noi"

Pesaro, 14 aprile 2023 – Il suo sorriso splendente illuminava le giornate di tanti pesaresi. Marcella Manzini si è spenta mercoledì sera a Pesaro, dopo aver lottato contro un brutto male che non le ha lasciato scampo. Aveva 63 anni, era molto conosciuta in città, oltre che per essere la sorella di Marco Manzini ‘Manzoff’ - il campione paralimpico di taekwondo - per essere estremamente attiva sui social network. Presente con i suoi post in vari gruppi Facebook cittadini e non solo. I suoi messaggi quotidiani di gioia e positività non erano stati scoraggiati dalla malattia. Anzi, erano forse un modo per esorcizzarla.

Il male l’ha portata via in soli sei mesi. "Ricordatela così, sempre sorridente e con tanto amore verso tutti", dice Marco. "Ti amo e ti amerò per sempre" scrive sul suo profilo l’altro fratello (gemello di Marco), il personal trainer Mauro. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11 in Duomo.