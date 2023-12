Marcelli, il gip di Perugia lo libera. Ma rimane in cella per la latitanza

Il gip di Perugia Elisabetta Massimi ha rimesso in libertà Federico Marcelli, il 49enne evaso dai domiciliari a Pesaro dove stava scontando 10 anni di condanna per stupro. Non ci sono gravi indizi di colpevolezza per tenerlo in carcere. Questo non vuole dire che sia tornato libero. La convalida dell’arresto e poi la liberazione riguarda il reato di possesso di droga non certo per la fuga dagli arresti domiciliari e la successiva latitanza. Per questo comportamento, rimane in carcere. Per la droga invece, essendo stato arrestato nelle campagne di Gualdo Tadino dove viveva in una casa con 8 piante di marijuana coltivate a serra in una stanzas, il suo avvocato difensore Vincenzo Bochicchio ha dimostrato che la droga non era di Marcelli né poteva aver coltivato lui le piantine essendo arrivato da appena un mese nella casa di una brasiliana che Marcelli aveva conosciuto su internet. Il contatto ha riguardato l’esigenza della donna di origine brasiliana di lasciare i suoi 13 gatti ad un custode dovendo tornare nel suo Paese per un certo periodo.

Nell’ordinanza della convalida, il giudice si sofferma su come si è arrivati alla sua cattura. Un vicino di casa della donna brasiliana ha indicato ai carabinieri la presenza di uno sconosciuto nell’abitazione della donna, un uomo che doveva venire "dalla zona di Cattolica".

Per i carabinieri, ha significato andare a colpo sicuro. Infatti lo hanno trovato poco lontano, sotto una tenda nell’orto, dove si era nascosto alla vista dei militari. Gli sono stati sequestrati cellulari, un computer e un quaderno con tutti i riferimenti di amici e contatti tra i più disparati. Nell’interrogatorio di convalida, Marcelli ha chiesto di essere trasferito al più presto a Pesaro perché a Perugia temeva di venir picchiato non essendoci settori separati per gli imputati di violenza sessuale. Non è chiaro se sia stato trasferito, ma è certo che si trova in cella su disposizione dell’autorità giudiziaria di Ancona.