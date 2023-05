Marche Multiservizi, alta tensione Sì alla nuova assemblea sui compensi

Sarà riconovocata l’assemblea dei soci di Marche Multiservizi (probabilmente il 29 maggio) per ridiscutere i maxi aumenti agli amministratori. E’ quanto emerso dalla lunga riunione del cda dell’azienda, che ieri ha discusso di questi e di altri temi. Alla fine, bocche cucite: chi, tra i rappresentanti degli enti pubblici, ha risposto al telefono ha balbettato con imbarazzo poche parole incomprensibili, gli altri non hanno risposto proprio: né alle ripetute chiamate né ai messaggi. Niente di niente. C’è la consegna dell’assoluto silenzio: se questa è una battaglia per la trasparenza (e senza dubbio lo è), ieri non è stata una giornata memorabile.

Iniziata, peraltro, con la sorpresa della lettera inviata da Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, al presidente Andrea Pierotti, all’amministratore delegato Mauro Tiviroli, ai consiglieri d’amministrazione e ai soci. Nel documento (che pubblichiamo sotto), Gambini conferma il suo parere favorevole ai nuovi compensi maggiorati ma sostiene che vada annullata la delibera con la quale sono stati approvati il 20 aprile perché durante la discussione i beneficiari degli aumenti (tra cui proprio Pierotti) non sono usciti dall’aula come avrebbero dovuto: secondo Gambini, una grave inadempienza. Una lettera che avrà sicuramente avuto il suo peso nella riunione del cda di ieri, fissata per la 17 e alla quale erano attesi, per la parte pubblica, il presidente Pierotti (rappresentante del Comune di Pesaro) e i consiglieri d’amministrazione Maurizio Mazzoli (Provincia), Baccio Paolo Fiaccarini (Urbino), Sara Mengucci (Pesaro) e Margherita Pedinelli (per gli altri Comuni soci); Hera, invece, è rappresentata in cda dall’amministratore delegato Mauro Tiviroli e dai consiglieri Mila Fabbri, Andrea Ramonda e Massimo Vai.

All’ordine del giorno c’era anche la discussione dei conti della trimestrale, ma è certo che l’attenzione era focalizzata soprattutto sulla grana dei compensi, specie quelli del presidente (+ 57%, da 38mila euro a 60mila) e dell’amministratore delegato (addirittura +68%, da 59.506 euro a 100mila): l’unica via finora individuata per fare marcia indietro sugli aumenti stellari è la riconvocazione dell’assemblea dei soci per annullare la delibera. Ed è ciò che è stato fatto ieri. Ora toccherà ai sindaci riscattare la brutta figura rimediata quando tutti votarono sì, tranne l’assessore Pierluigi Ferraro di Montelabbate. Certo che il clima di ieri sera dopo il cda non lascia ben sperare.

Roberto Fiaccarini