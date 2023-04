Marche Multiservizi: cresce l’utile Confermata la totalità dei vertici

L’assemblea dei soci di Marche Multiservizi ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022. I risultati del gruppo si confermano in continuità con gli esercizi precedenti: il valore della produzione si è attestato a 152 milioni di euro. L’utile netto chiude a 15,3 milioni di euro. Per effetto di alcuni benefici fiscali l’utile di questo esercizio è maggiore a quello del 2021. I dividendi ai soci rimarranno costanti e questo permetterà di aumentare il valore del patrimonio netto dell’azienda. Per l’esercizio 2022 il valore per il territorio è stato di 66,1 milioni di euro, pari a una media di 240 euro a cittadino residente. Il bilancio è stato approvato dal 95,70% del capitale sociale. Durante l’Assemblea i soci pubblici hanno evidenziato come Marche Multiservizi "rappresenti un punto di riferimento per tutti gli azionisti e come, specie in situazioni di emergenza, l’azienda, forte del suo radicamento nel territorio, dispone di forze e risorse adeguate per fare fronte alle sfide che si trova dinanzi".

L’assemblea ha nominato il consiglio d’amministrazione e il Collegio sindacale confermando interamente gli uscenti che resteranno in carica fino all’approvazione del Bilancio 2025. Questa scelta è frutto di un percorso di crescita e fiducia che dura da 15 anni. Come espresso da più soci durate l’assemblea, il punto di forza è rappresentato non sono soltanto dalle performance economiche e finanziare ma soprattutto dalla crescente e costante relazione al territorio dei Comuni. Per questo motivo, da parte dei soci è stato approvato l’adeguamento dei compensi dei membri del CdA che erano fermi al 2002 (allora Aspes Multiservizi). Il Presidente percepirà 60mila euro annui mentre ai consiglieri andrà un’indennità di 15mila euro annui. L’amministratore delegato percepirà un ulteriore compenso di 100mila euro annui, più 50 mila euro di premio. Nessuna variazione, invece, per i compensi del Collegio Sindacale. Il consiglio di amministrazione è, dunque, così composto: Andrea Pierotti (Presidente), Mauro Tiviroli (amministratore delegato), Mila Fabbri, Baccio Paolo Fiaccarini, Maurizio Mazzoli, Sara Mengucci, Margherita Pedinelli, Andrea Ramonda, Massimo Vai. Il Collegio sindacale è composto da Sara Fulvi in qualità di presidente, Loretta Ferri e Antonio Venturini come sindaci effettivi.

Luigi Luminati