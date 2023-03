Marche Multiservizi e i lavori in piazza per acqua, luce e gas

"Ogni piazza è per definizione il “salotto buono” della città ma se questa piazza è prossima a diventare anche il centro della futura Capitale della Cultura diventa ancora più importante". Parole di Marche Multiservizi, con le quali l’azienda ‘racconta’ il cantiere chiuso in piazza del Popolo "Siamo orgogliosi – scrivono – di aver preso parte ai lavori per riconsegnare ai pesaresi una piazza del Popolo ancora più bella ed efficiente. La nostra azienda è intervenuta, infatti, con i propri tecnici per la riqualificazione della rete dei sottoservizi, in concomitanza con i lavori lanciati dal Comune di Pesaro per la sua straordinaria manutenzione. Tecnicamente, in due stralci di lavori, uno tra settembre e dicembre e uno in questo primo periodo dell’anno, ci siamo occupati della sostituzione delle reti di acqua, gas e fognature che erano ormai vetuste e che sono state sostituite con delle nuove di moderna realizzazione. Il costo di questo intervento è stato di 60mila euro".