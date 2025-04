Marche Multiservizi ed entroterra: "Con Biancani dialogo per le strategie"

"Le divisioni tra costa e aree interne sui servizi pubblici non aiutano le scelte strategiche". Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini interviene sulla questione sollevatasi tra i primi cittadini di Pesaro e diversi comuni dell’interno a margine dell’ultima assemblea di Marche Multiservizi. E invita a sedersi a un tavolo per un confronto schietto: "Credo sia il momento giusto per abbandonare le contrapposizioni tra costa ed aree interne, perlomeno su temi fondamentali per la collettività. Incontriamoci, non con una seduta dell’assemblea di Mms, ma in modo informale tutti noi sindaci, ed esterniamo tutte le posizioni in modo moderato. È ora di prendere quelle scelte strategiche che non sono state prese in tutti questi anni. Non solo riguardo i dividendi, ma su tutto".

Come mai allora finora non si è fatto?"Biancani avrà dei modi un po’ bruschi, ma a differenza di Ricci partecipa alle assemblee e dice quello che pensa; il suo predecessore che comunque esprimeva il presidente e due consiglieri in MMS, faceva deliberare ma poi smentiva l’assemblea, come è successo più volte come nei casi dell’aumento dei compensi degli amministratori e l’adesione ad Aurora e altre società. Questo comportamento ha spiazzato tutti negli ultimi dieci anni. Ora il socio pubblico con più quote è presente e ci si può dialogare: è il momento giusto per parlare e far collimare gli interessi di cittadini, piccoli e grandi comuni e società".

Sui dividendi come la pensa?"Ho votato a favore della distribuzione. Gli utili, derivati non solo dalle bollette, le cui tariffe sono stabilite da Arera, ma soprattutto dalle attività di libero mercato che Mms attua, servono a garantire servizi ai cittadini: sociali, educativi, culturali. E non succede solo da noi: la stessa cosa fa Aset a Fano. Che poi il Comune di Pesaro, che ha il 25,3% delle quote, voglia vedere remunerato il capitale investito, non mi stupisce. Per un piccolo comune non fa differenza nel bilancio, oggettivamente per Pesaro ne fa molta. Ma si può conciliare gli interessi di tutti".

Come?"Ripeto: incontrandosi. Dopo dieci anni di mancate decisioni ora Urbino e Pesaro possono guidare il confronto con i piccoli Comuni per definire una programmazione che garantisca servizi efficienti e bollette contenute. Troviamo una strategia complessiva che dia una prospettiva al territorio, dalla costa alle aree interne, in materia di acqua, energia e rifiuti. Su questo Urbino è pronta a fare la propria parte di comune capoluogo sostenendo l’intero territorio e aprendo un ragionamento di sistema con tutti gli attori interessati (da Pesaro alla Provincia, alle Unioni Montane fino a tutti i piccoli comuni). Se la politica non sarà in grado, come è accaduto negli ultimi dieci anni, di prendere decisioni strategiche, il rischio è che le conseguenze ricadranno a breve sui cittadini che saranno costretti a pagare bollette molto più alte per servizi meno efficienti. Discorso che vale ancora di più per l’acqua perché se viene a mancare quella, a causa di un sistema di approvvigionamento idrico non adeguato, non ci sono soluzioni. Serve concretezza ma soprattutto unità di intenti al di là delle divisioni politiche e dei campanilismi geografici".

Giovanni Volponi