Marche Multiservizi indietro tutta L’intero cda rinuncia agli aumenti E chiede di avere i vecchi compensi

Marche Multiservizi fa marcia indietro sui compensi. Questa volta è tutto il cda, e non solo il presidente Andrea Pierotti, a non volere più quegli aumenti schizzati su del 68% per cento. Il dietrofront totale e senza riserve è stata deciso l’altra sera, nella riunione del consiglio d’amministrazione, che ha preso atto della rinuncia dei componenti ad avere soldi in più in tasca.

Una lettera a firma dell’amministratore delegato Mauro Tiviroli è stata inviata ieri a tutta l’assemblea dei soci (ma non dovrebbe essere il presidente del cda a farlo?) annunciando che gli amministratori "hanno sottoscritto formale atto di irrevocabile rinuncia parziale al compenso per le rispettive cariche ricoperte, deliberato dall’assemblea dei soci in data 20 aprile 2023. Più precisamente hanno rinunciato all’incremento del compenso rispetto a quello riconosciuto nei mandati precedenti. Il consiglio d’amministrazione all’unanimità ha preso atto delle suddette rinunce ed ha deliberato la convocazione dell’assemblea dei soci auspicando che in quella sede vengano confermati i compensi riconosciuti nei precedenti mandati".

Insomma, abbiamo scherzato e si riparte da zero. La proposta del rialzo era arrivata dal generoso presidente della Provincia Giusepe Paolini che aveva suggerito ai soci di far passare i compensi da 38mila a 60mila euro per il presidente, dal 9mila a 15mila euro per i componenti il cda e da 58mila a 100mila euro per l’amministratore delegato Tiviroli il quale poteva sempre contare su 50mila euro di premi e su 15mila di gettone di presenza. Proposta votata e approvata al lampo. Ma prima, il cda ha messo sul banco degli imputati il presidente Andrea Pierotti per la sua dichiarazione al Carlino del 26 aprile scorso, con la quale annunciava il rifiuto dell’aumento perché non trasparente né etico vista la situazione generale delle bollette. Quelle parole hanno destato dal torpore i sindaci che avevano votato l’aumento nella convinzione che fosse in misura minore e che tutti i soci fossero d’accordo. La verità era l’esatto contrario. Ma l’altra sera, il presidente Pierotti si è dovuto difendere anche dal fuoco amico della consigliera Margherita Pedinelli, che rappresenta i piccoli Comuni. Lo ha accusato di aver messo in cattiva luce l’azienda con l’intervista al Carlino. Doveva tacere, ed è stato dato l’ordine a tutti di non parlare con i giornali. Come sempre, a Marche Multiservizi continuano a confondere un’azienda pubblica con un club privato. Ha detto ieri il sindaco Ricci: "Piena fiducia al presidente Pierotti. Alla prossima assemblea rimetteremo in fila gli obiettivi della società e ritroveremo il clima e la giusta collaborazione di tutti".

