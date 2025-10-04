Marche Multiservizi mette mano alle fogne di Santa Maria dell’Arzilla

Oltre quattro chilometri di nuova rete fognaria per collegare la zona industriale di via Del Cairo al sistema fognario esistente di Santa Maria dell’Arzilla, così da convogliare le acque reflue al nuovo depuratore. E’ questo l’intervento che Marche Multiservizi sta realizzando nella zona per garantire a famiglie ed imprese un servizio più efficiente e per migliorare la qualità delle acque del torrente Arzilla, offrendo alla comunità benefici sia in termini ambientali che economici. Un investimento di circa 2,5 milioni di euro, che prevede anche la realizzazione di un sollevamento fognario e in una seconda fase, grazie a questa prima tranche di lavori appena iniziati, anche la possibilità di collegare il sistema fognario dell’abitato di Villa Betti al depuratore di Santa Maria dell’Arzilla, dismettendo quello attuale che serve appunto la frazione di Villa Betti.

"Continuiamo ad investire sul potenziamento e sull’efficace manutenzione delle infrastrutture idriche e fognarie del territorio – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli –. A Santa Maria dell’Arzilla sono partiti i lavori per realizzare un intervento fondamentale che porterà benefici ambientali ed economici migliorando anche la qualità delle acque del torrente Arzilla. La strategia che stiamo attuando – prosegue Mauro Tiviroli - è quella di rendere più efficiente e sostenibile il servizio di gestione e trattamento delle acque reflue sostituendo più piccole strutture di depurazione con un unico impianto moderno, che viene potenziato per gestire volumi maggiori, collegato tramite collettori che convogliano queste acque reflue da un’ampia area. In questo modo – conclude l’amministratore delegato – garantiremo migliori performance dal punto di vista ambientale, della durata delle infrastrutture e della tenuta del sistema idrico".

Complimenti a Marche Multiservizi – sottolinea il sindaco Andrea Biancani – per essere riuscita ad intercettare nuove importanti risorse per l’efficientamento dell’infrastruttura del territorio; l’investimento porterà una rete fognaria efficiente in un territorio periferico, posto al confine con altri comuni, come quello di Santa Maria dell’Arzilla: una zona che attendeva da tempo una risposta come quella che stiamo per dare".