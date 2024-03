Marche Multiservizi: "Noi dobbiamo depurarla, altri no"

"Per analizzare i dati pubblicati da Cittadinanzattiva, relativi alla spesa media delle famiglie per la bolletta dell’acqua, è necessario prendere in considerazione nel dettaglio quella che è la realtà pesarese e gli investimenti che stiamo facendo per la manutenzione della rete idrica". A dirlo Giovanna Fraternale, direttore relazioni esterne di Marche Multiservizi, che interviene dopo la pubblicazione dello studio in cui emerge che una famiglia pesarese, nel 2023, ha pagato in media 662 euro. "Se la tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (Arera) e nella determinazione delle tariffe si applicano quindi le stesse regole per tutti – dice – diversa è invece la fonte di approvvigionamento delle acque e il relativo gestore del servizio. Quando viene stilata una classifica tra le varie province italiane, infatti, bisogna sempre considerare che ci sono alcuni territori che non devono sostenere costi di potabilizzazione mentre altri sì". Chi prende per esempio l’acqua dalle falde o dalle sorgenti non deve affrontare costi di depurazione, "a Pesaro invece la nostra fonte di approvvigionamento sono i fiumi e quindi è necessario avviare un processo per renderla potabile. Questo ovviamente – spiega Fraternale – comporta costi maggiori".

La dirigente di Marche Multiservizi spiega inoltre che gli incrementi annuali, sottolineati anche dall’analisi di Cittadinanzattiva, "dipendono – dice – dagli investimenti che stiamo facendo per migliorare le nostre reti idriche e limitare quindi quelle che sono le perdite". Fraternale poi sottolinea come il consumo medio di una famiglia di 3 persone a Pesaro non sia quello riportato da Cittadinanzattiva, ma poco più della metà: "In media il consumo riscontrato è di 104 metri cubi – dice – per una spesa della bolletta di 303 euro. Colpisce poi un altro dato, questa volta relativo al consumo di acqua minerale, che in una famiglia di 3 persone corrisponde a circa 1.600 litri l’anno (equivalente a circa 1,6 metri cubi), per una spesa di 490 euro. Se le famiglie bevessero acqua potabile, che è controllata e garantita, considerando i costi applicati dal servizio idrico, risparmierebbero 484 euro".

ali.mu.