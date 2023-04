Marche Multiservizi porta l’acqua alle frazioni di Vallefoglia

La rete idrica raggiunge le frazioni di Vallefoglia: l’acqua di rete arriverà anche nelle zone più periferiche, grazie ai lavori effettuati dall’azienda Marche Multiservizi e recentemente conclusi in via Miniera, via Pratovecchio e via Calfattore. In questo territorio di campagna le famiglie residenti si rifornivano in modo privato ad una sorgente, la cui portata non più regolare ha rappresentato negli ultimi tempi una difficoltà per il costante approvvigionamento delle abitazioni, soprattutto nella stagione estiva. Inoltre diversi pozzi privati erano ormai quasi a secco, creando problemi ai residenti. Per questo è intervenuta Marche Multiservizi che ha portato a termine l’estensione della rete idrica in questa zona di Vallefoglia per dare la possibilità di collegare queste utenze che prima non erano raggiunte dalle reti acquedottistiche. Già nel 2021 l’azienda aveva eseguito un primo intervento di estensione della rete idrica che, partendo dal serbatoio di Montefabbri e sviluppandosi fino all’utenza al civico 3 di via Miniera, aveva permesso di collegare le prime abitazioni.

In questi giorni si è concluso anche il secondo stralcio dei lavori che ha visto all’opera il personale di Marche Multiservizi per l’estensione di un altro tratto della rete idrica nella zona, per una lunghezza di ulteriori 600 metri, fondamentali per servire ancora altre utenze sulle vie Pontevecchio, Miniera e Calfattore.

Grazie a questo nuovo tratto di condotta le famiglie che vivono in queste tre vie nella periferia di Vallefoglia avranno a disposizione una maggiore riserva idrica e un sistema più flessibile e sicuro per continuità e disponibilità dell’acqua. L’intervento ha avuto un costo di 60mila euro.