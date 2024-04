Marche Multiservizi presenta il conto. E ora scatta l’aumento della Tari

La cattiva notizia è che la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, aumenterà. Ma secondo il Comune c’è anche una buona notizia: poteva andare peggio, cioè aumentare di più. Ora, quando aumentano le tasse è francamente difficile vedere il bicchiere mezzo pieno, anche a volersi sforzare. Sta di fatto il 19 aprile l’assemblea dell’Ata (l’assemblea territoriale d’ambito che) ha deliberato l’aumento dell’aliquota Tari del 5,6%. "Una percentuale che il Comune di Pesaro è riuscito ad abbattere portandola al 4% medio, sia per le utenze non domestiche, sia per quelle domestiche – spiega Andrea Nobili, assessore al Bilancio – la stragrande maggioranza di questa seconda categoria, avrà una percentuale minore di aumento".

Ma andiamo con ordine. In sostanza il conto che porta agli aumenti l’ha presentato Marche Multiservizi: "Ogni due anni il Comune di Pesaro, come tutti – spiega Nobili – deve aggiornare il Pef (Piano Economico Finanziario). L’aggiornamento adegua il Piano sulla base degli aumenti registrati nel 2022-2023 (caro benzina, inflazione, aumento del costo dei contratti dei dipendenti) da Marche Multiservizi per erogare i servizi che svolge per il Comune. Aumenti che ammontano, per Pesaro, a circa un milione di euro (dei 21.462.000 euro complessivi)".

Aumenti che dunque si scaricano sulla Tari.

"Ma noi – spiega ancora Nobili – siamo riusciti ad abbattere l’aumento portandolo appunto al 4% medio, agendo su due leve. La prima prevede l’ampliamento della base imponibile; abbiamo cioè aumentato le superfici che ricadono nel conteggio della Tari. Sono stati inseriti altri 100.000mq in più di base imponibile. Una “democratizzazione” che distribuisce, spalmandoli, i costi, abbattendoli per quanto possibile. L’altra leva è data dal lavoro svolto per sistemare e regolamentare situazioni “incerte” e che premia, anche in questo caso, i contribuenti “fedeli” che a Pesaro, lo ricordo, sono tanti, poco meno del 90%. E di cui siamo orgogliosi".

"Ringrazio gli uffici e il dirigente del settore Finanziario Claudio Chianese – aggiunge l’assessore – per il percorso svolto e già iniziato dagli anni scorsi – anche per rispondere all’uscita delle attività di grande distribuzione dai conteggi TARI che abbiamo registrato da qualche anno (la legge consente loro di smaltire i rifiuti in autonomia, senza usufruire del servizio pubblico) - e che oggi dà i primi risultati".

Nobili ricorda poi l’altro intervento messo in campo dal Comune e legato al Fondo anticrisi di 300mila euro (aumentato l‘8 aprile di 100mila euro) "che, anche per quest’anno, abbiamo deciso di destinare alle famiglie pesaresi in difficoltà per il pagamento della Tari: i beneficiari del bando 2024 pagheranno solo metà della bolletta. Per accedere al beneficio, i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal bando che verrà pubblicato ad agosto, di essere in regola con i versamenti Tari delle annualità precedenti e di aver provveduto al pagamento delle prime due rate con scadenza 16 giugno e 16 agosto 2024". Anche per questo Nobili ricorda alle famiglie interessate, di "scegliere di pagare la tassa nella forma rateizzata e saldare le prime due rate prima di fare domanda per il bando".