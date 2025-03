Marche Multiservizi. Presidente: spunta Cioppi

Pensate cosa deve essere passare dalle trattative per Jasmin Repesa a quelle per le discariche. C’è una sola persona che può fare un salto di questo tipo: è Stefano Cioppi, ex direttore sportivo della Vuelle che alle ultime elezioni si è dato alla politica e ora è uno dei nomi possibili per la presidenza di Marche Multiservizi. Non ci sono certezze, ma è un po’ come quando c’è il mercato del basket: le voci in città sono insistenti, si diffondono a macchia d’olio e portano tutte verso lo stesso identikit. Cioppi lo sa bene come funziona sul fronte della pallacanestro e forse dovrà impararlo in fretta da quest’altra parte, dove i tifosi non ci sono ma i contestatori sì. Ultimamente sono anche tanti, con striscioni come gli ultras.

Dicevamo che siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma tutt’altro che campate per aria. Il sindaco Andrea Biancani lo aveva annunciato che prima o poi si sarebbe occupato della multiutility di cui il Comune detiene il 25% e di cui dunque sceglie il presidente. Quello in carica è Andrea Pierotti, ex sindaco di Acqualagna, nominato da Matteo Ricci e temporaneamente confermato da Biancani.

L’attuale sindaco sembra seguire una linea tutta sua nelle nomine: piuttosto che gente di partito, gente di fiducia. In Marche Multiservizi aveva già nominato come consigliere d’amministrazione Giovanna Cappellini, che alle elezioni era candidata nella sua lista, così come lo era Cioppi. Non è un uomo di partito nemmeno Claudio Olmeda, nominato presidente della Fondazione Pescheria e candidato nella lista ‘Una città in Comune’ di Enzo Belloni alle ultime elezioni. La sensazione, appunto, è che Biancani voglia dare una sua impronta fortemente caratterizzata nella scelta dei nomi e dei ruoli. In tutto questo, non va dimenticata una cosa: per la presidenza di Marche Multiservizi si era fatto tempo fa anche il nome dell’ex governatore Luca Ceriscioli, idea poi archiviata. L’ipotesi Cioppi potrebbe dunque creare qualche mal di pancia a Villa Fastiggi che magari qul posto lo vorrebbe ancora per sé? Se così dovesse essere, non farebbe certo piacere a Matteo Ricci, che da candidato alla Regione ha bisogno di tutto tranne che di tensioni all’interno del partito pesarese.

Vedremo come andrà. Di certo, se Cioppi dovesse davvero ritrovarsi a guidare Mms, si prepari al confronto con l’amministratore delegato Mauro Tiviroli: c’è il caso che gli faccia rimpiangere molto Ario Costa.

Roberto Fiaccarini