"Marche Multiservizi, ridimensionare il ruolo dell’amministratore". Da Avs altolà a Biancani

"Più peso ai soci pubblici di Marche Multiservizi" soprattutto per la nomina dell’amministratore delegato, che secondo i patti parasociali tra Comune di Pesaro ed Hera spetta proprio a quest’ultimo. "Ma Hera – puntualizza Alleanza Verdi Sinistra – non detiene la maggioranza assoluta delle azioni" e soprattutto i patti parasociali sono in scadenza. Ecco perché Avs e Movimento 5 Stelle hanno inviato al sindaco di Pesaro delle proposte in vista del voto di domani. In pratica si propone che su alcune materie il Consiglio non possa delegare la scelta, ma che le delibere debbano essere approvate in sede consiliare. "Questa norma – chiosano Marcello Marchetti e Adriana Fabbri di Avs – se fosse stata già introdotta avrebbe scongiurato il progetto di Riceci". Ma questo non basta. "E’ necessario che l’amministratore delegato venga concordato con la parte pubblica. Niente di rivoluzionario. Solo buon senso. L’amministratore delegato spetta ad Hera, ma deve avere il gradimento del Comune di Pesaro. Non sappiamo perché soci pubblici e azionisti abbiano voluto assegnare un potere molto più ampio al socio privato, riducendo il proprio. Ma è sbagliato, e il rinnovo dei patti parasociali può, in parte, rimediare all’errore".

Oggi il Consiglio di Pesaro discuterà proprio di questo. Ma malgrado l’iniziale apertura del sindaco Andrea Biancani, nella bozza proposta dal primo cittadino "questa impostazione non c’è". "Questo passaggio – rimarca Avs – era stabilito nel programma elettorale condiviso da utta la coalizione che ha sostenuto Biancani a giugno. Il ruolo determinante del pubblico nella gestione della società di servizi avrebbe ripercussioni positive anche sulle bollette. Si può fare, ma è la volontà politica che conta e decide tempi e modi. Senza questo segnale sarebbe un tradimento del mandato elettorale e come forza politica non lo potremo accettare. La coerenza non è un optional. Ci auguriamo – concludono – che le forze di maggioranza in Consiglio se lo ricordino".