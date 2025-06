Marche Pride, sfilata bis: "Vogliamo resistere a chi non riconosce i nostri diritti"

Per la seconda volta in quattro anni, Pesaro ospita il Marche Pride. La manifestazione, organizzata per promuovere i diritti delle persone Lgbtqia+, è in programma sabato prossimo, 21, con punto di ritrovo in piazzale della Libertà alle ore 16.30, da dove poi partirà un corteo che attraverserà la città (zona mare e porto) per raggiungere Campo di Marte, in Baia Flaminia. Un evento per cui quest’anno è stato scelto il titolo "(R)esistenze Quotidiane", come spiega il presidente del comitato Marche Pride, Matteo Marchegiani: "Abbiamo scelto questo slogan – spiega - per ricordare che dobbiamo ’esistere’ ma anche ’resistere’ a questo contesto socio-politico molto grave per i diritti, in particolare per quelli Lgbtqia+. Anche quest’anno abbiamo deciso di scendere in piazza, con le nostre presenze, i nostri corpi in strada e rendere visibile la nostra battaglia. Ci auguriamo che tante persone partecipino al corteo, lo scorso anno ad Ancona è stato bellissimo, eravamo circa in 10mila e quest’anno ci auguriamo la stessa partecipazione. E’ fondamentale che anche le istituzioni partecipino e ringraziamo moltissimo il Comune di Pesaro per il costante impegno". Al suo fianco anche Luca Persini, presidente Arcigay "Agorà": "Trovare un’amministrazione così attenta è molto raro – dice –. Ma tanta disponibilità l’abbiamo trovata anche in numerose attività economiche della città che hanno deciso di appoggiare e dare un contributo per l’organizzazione. Il Marche Pride era già stato ospitato a Pesaro nel 2022, allora fu molto bello vedere tante persone che tornando dal mare avevano deciso di unirsi al corteo".

La giornata di sabato si aprirà alle 10.30 in Consiglio comunale, con una conferenza a cui parteciperanno i rappresentanti di tutte le realtà ed associazioni che comporranno il corteo del pomeriggio. Poi al termine della manifestazione, alle 19 circa, nel palco allestito a Campo di Marte si terranno i vari interventi istituzionali. Il Marche Pride si concluderà con il "Finimondo", il grande party finale che si terrà a Casa Poderosa. "Siamo orgogliosi che il comitato abbia scelto Pesaro – dice il sindaco Andrea Biancani -. Un evento che non è solo una festa ma soprattutto la rivendicazione dei valori di uguaglianza e inclusione". Alla presentazione anche Adriana Fabbri, presidente Commissione consiliare "Donne elette e Pari opportunità e Christian Guidi, di Arcigay Agorà. A concludere, l’assessora Camilla Murgia: "Pesaro fa parte dal 2020 della rete Re.a.dy. – dice - ha investito e creato progetti sull’inclusione, e lavora ogni giorno con iniziative per condividere il messaggio di uguaglianza". Anche la Cgil è tra i promotori del Marche Pride 2025. "La nostra regione non è estranea a gravi discriminazioni – spiegano Eleonora Fontana e Cinzia Massetti – e lo dimostrano le numerose richieste di supporto pervenute al nostro ufficio per le discriminazioni in ambito lavorativo verso persone Lgbtqia+. Micro-aggressioni e di outing (rivelazione fatta da altri dell’orientamento sessuale che la persona subisce contro la sua volontà)".

Ma qualcuno protesta. In una nota la Comunità cattolica di Pesaro che partecipa alla vita del Santuario della Madonna delle Grazie scrive: "Segnaliamo il nostro ripudio nei confronti della manifestazione che si svolgerà sabato. Invitiamo i pesaresi a manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’Amministrazione comunale che, patrocinandola, fa della manifestazione dell’orgoglio gay un vanto di civiltà".