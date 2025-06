Marche Pride 2025 a Pesaro, arriva l’onda: molte strade chiuse dalle 16

Pesaro, 20 giugno 2025 – Domani torna a Pesaro il Marche Pride. In occasione della manifestazione, organizzata per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+ e che quest’anno si intitola “(R)esistenze Quotidiane”, sono attese in città migliaia di persone, che a partire dalle 16.30 si riuniranno in piazzale della Libertà per sfilare poi in un corteo per le strade della città. La giornata si aprirà alle 10.30 con una conferenza nella sala del Consiglio comunale, per poi proseguire nel pomeriggio con il corteo che dalla Palla di Pomodoro prenderà il via, a partire dalle 17.30, percorrendo viale Trieste, viale Napoli, calata Caio Duilio, il ponte sul Foglia, lungofoglia delle Nazioni, viale Parigi per poi raggiungere Campo di Marte in Baia Flaminia.

Sono quindi previste modifiche alla viabilità lungo il percorso che affronterà il corteo. Sosta e circolazione. Domani è previsto il divieto di circolazione nel tratto di viale della Repubblica compreso tra viale Trento e viale Trieste, dalle ore 16 alle 18. La Statale 16 e largo Aldo Moro saranno libere al transito. Per il passaggio dei partecipanti, è prevista dalle ore 17 la sospensione temporanea della circolazione in piazzale della Libertà, in viale Trieste, in viale Napoli (tra viale Trieste e viale Trento); in viale Trento (tra viale Napoli e calata Caio Duilio), in calata Caio Duilio, nella rotatoria via Cecchi (porto), nel ponte sul fiume Foglia (via Gorizia), in lungofoglia della Nazioni e in viale Parigi. Dalle ore 17.30 fino al termine della manifestazione è previsto il divieto di circolazione nel tratto di viale Parigi compreso tra via Berna e via Baldi. Stalli.

Domani è anche previsto il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 15 alle ore 19, nei 5 stalli indicati dalla segnaletica in viale della Repubblica. Dalle ore 17 alle ore 20, è in vigore il divieto di sosta anche negli ultimi 5 stalli di viale Parigi (lato mare). Navette. Per consentire il passaggio del corteo, tra le ore 16.30 e 18.30, nel tratto interessato dal Marche Pride, la navetta gratuita “Viale Trieste” transiterà in viale Cesare Battisti anziché passare lungo in viale Trieste. La navetta gratuita “Porto-Baia Flaminia” sarà invece sospesa dalle 17.30 alle 19.30. I partecipanti all’evento, potranno utilizzarla per tornare in strada Tra i due porti fino alle 21 o utilizzare la linea “Notturna” con partenze dalla Baia alle 23:50.