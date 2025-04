Marche: siamo i più giovani. E qui cresce la popolazione ma solo con gli immigrati

Pesaro e Urbino è la provincia più giovane di tutte le Marche. Ed è anche l’unica, in tutta la regione, in cui nel 2023 la popolazione è aumentata anziché diminuire, come avvenuto nel resto delle Marche, con un incremento dovuto soprattutto al tasso migratorio estero. E’ questo il quadro che emerge dall’annuale Censimento permanente della popolazione realizzato dall’Istat, che prende in considerazione i dati relativi al 2023 riguardanti il nostro territorio. La popolazione residente in provincia, al 31 dicembre, ammonta a 349.882 unità, con un incremento dello 0,1% rispetto al 2022. Il 23,6% della popolazione marchigiana vive nella provincia di Pesaro e Urbino. Prendendo in considerazione i dati relativi alla popolazione residente, vediamo come invece Pesaro perda il 0,2% di residenti rispetto al 2022, mentre il comune con il maggior incremento di popolazione di tutte le Marche è Carpegna (che raggiunge un +5% rispetto all’anno precedente). Se a livello regionale il tasso di natalità rimane sostanzialmente invariato tra il 2023 e il 2022, nella provincia di Pesaro e Urbino si riduce. Nel dettaglio, nel nostro territorio, da un anno all’altro si è ridotto dello 0,3 per mille, segnando la performance peggiore di tutte le Marche.

In provincia cala però anche il tasso di mortalità, passando da 12,7 per mille nel 2022 al 11,4 nel 2023, in linea con quanto accade anche nel resto della regione, mentre invece nella città di Pesaro viene registrato un aumento dello 0,1 per mille. Sempre nel territorio provinciale sale invece il tasso migratorio estero, che a Pesaro e Urbino raggiunge un dato al di sopra della media regionale, passando dal 4,2 per mille del 2023 al 5,8 per mille. Per quanto riguarda la sola città di Pesaro, il saldo migratorio estero invece diminuisce, passando dal 4,3 per mille al 3,7 per mille, in controtendenza rispetto a quanto accade a livello provinciale. Se Carpegna è il comune marchigiano con il maggior incremento di popolazione di tutte le Marche è anche il comune con il maggior incremento di stranieri (40,4%).

I dati Istat prendono in considerazione anche l’età media dei vari territori. Pesaro e Urbino è la provincia marchigiana più giovane di tutta la regione, con 47,3 anni mentre nelle Marche l’età media è di 47,7 anni (in Italia di 46,6 anni). Il Comune di tutte le Marche con la popolazione più giovane è invece Montelabbate, con 42,7 anni. A completare il quadro, l’Istat analizza anche i dati che riguardano le famiglie residenti. Se, a livello provinciale Fermo (47,1%) e Ascoli Piceno (47%) mostrano una percentuale più alta di coppie con figli rispetto alla media regionale e nazionale, ad Ancona (32,5%) e Pesaro e Urbino (31,6%) si registrano valori più elevati di coppie senza figli.

Alice Muri