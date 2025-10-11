“Marche-Storie“ per vivere insieme il lungo racconto delle nostre vite

È partita il 13 settembre la quinta edizione del festival “MarcheStorie“. Il titolo quest’anno è “Poesia di teatri“. Il programma è ricco. Protagonisti sono alcuni borghi storici della regione. Tra questi Montefelcino, oggi e domani, Colli al Metauro il 18 ottobre e il 7-8 novembre, e Mombaroccio il 24, 25 e 26 ottobre. Il coordinamento degli eventi è affidato all’associazione AnimaFemina e a Errante Festival, in collaborazione con il Festival Tra meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle (direttore artistico Stefano Sorcinelli). Errante è la contaminazione dei luoghi attraverso arte, poesia e musica come pratiche aperte e condivise, uno strumento per ricucire legami, abbattere barriere, riportare la creazione artistica a una dimensione esistenziale. Partendo dalla lirica esistenziale per arrivare alle linee e alle trame dell’arte contemporanea, toccando i temi della scienza, cara ai luoghi attraversati dal progetto, si è creata una cooperazione tra artisti che vivono e raccontano il territorio.

Ci sono figure di calibro nazionale e internazionale, tra cui Massimo Zamboni, Moni Ovadia e Mark Lipman. Come si anticipava sopra, oggi si comincia da Montefelcino, antico castello collinare. L’appuntamento è alle 21, con l’apertura ufficiale e lo spettacolo Canti dell’altrove, nell’ex chiesa di San Cristoforo. Protagonisti Giuseppe Esposto (voce recitante) e Jabel Kanuteh (voce e kora), introdotti dai versi di Augusta Tomassini. Si prosegue domani con una passeggiata d’arte lungo l’Anello di Fontecorniale, a cura di Marco Triches (Balza del sole), guida ambientale escursionistica (per info e prenotazioni: 328 1834019), accompagnati dai versi di Loris Ferri e dalle opere di Alessandro Giampaoli. La partenza è prevista per le 9.

Sabato prossimo, 18 ottobre, si va a Colli al Metauro, con una giornata speciale di eventi. Alle 9 un altro appuntamento con le passeggiate d’arte, sempre a cura di Marco Triches e con Loris Ferri e Alessandro Giampaoli: si percorre l’Anello di Pozzuolo. Alle 18 al teatro di Montemaggiore al Metauro si terrà lo spettacolo poetico/musicale Dall’ombra alla luce, con Francesca Costantini, Sibel Rondon, Le Insolite Note, il maestro Valentina Darpetti e il maestro Daniela Artibani. Alle 21 al Museo del Balì Tracce e sconfinamenti con Mervat Alramli (testi) e Mohammed Abusenjer (oud). A seguire un incontro con Moni Ovadia, in dialogo con Nadia Ben Hassen e Silvia Severini.

Gli eventi di Mombaroccio saranno nel fine settimana dal 24 al 26 ottobre. Venerdì 24 a Palazzo del Monte, alle 21, Cantare la poesia a cura di AnimaFemina. Sabato 25, alle 18, inaugurazione della mostra collettiva Voci antiche, arcane, sinfonie degli astri, nelle sale di Palazzo del Monte. Alle 21,15, al teatro di Mombaroccio, toccherà a Massimo Zamboni, chitarrista, cantautore e scrittore, con La macchia mongolica. Domenica 26 tutto il centro storico di Mombaroccio, dalle ore 16, sarà animato da un evento di poesia itinerante, tra canti, suoni, letture e installazioni d’arte, nei luoghi simbolo del borgo, dai giardini di Palazzo del Monte, al museo della civiltà contadina, alla chiesa di San Marco.

L’intero progetto si chiuderà nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 novembre, tornando nei luoghi di Colli al Metauro.

Info: animafeminassociazione@gmail.com www.animafemina.com