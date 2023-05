Marche sul binario giusto "Urbino, treno da riattivare E non solo come turistico"

Le Marche viaggeranno sui binari giusti. Queste, almeno, sono le premesse alla base del convegno organizzato ieri a Palazzo Ducale a Urbino dalla Regione Marche e dall’assessorato alle infrastrutture. In Italia sono stati destinati oltre 100miliardi di euro che le Ferrovie dovranno gestire.

Come confermato dall’assessore Francesco Baldelli si lavorerà per garantire omogeneità al territorio regionale, senza spezzettamenti e non solo fino a Falconara perché "non si può ragionare ad onde, al limite a stralci funzionali perché i bypass non lo sono. Dobbiamo recuperare alcuni decenni di mancata visione e lo strumento idoneo è il piano delle infrastrutture. Non solo per i collegamenti provinciali ma delle Marche con le regioni centrali, del sud della nazione e del nord che è la locomotiva di sviluppo: dobbiamo rientrare tra le regioni più sviluppate d’Europa. Stiamo intercettando le risorse, sulla Roma - Ancona, così come su una nuova linea adriatica veloce per merci e passeggeri. il resto delle ferrovie diventeranno una metropolitana di superficie che collegherà tutti i territori".

Quanto alla situazione della Fano - Urbino, risponde Baldelli: "Lo studio di fattibilità è già stato realizzato dalle Ferrovie su incarico del Governo nazionale nel 2016, si attendono le risoluzioni delle interferenze. E’ importante collegare il patrimonio dell’umanità e co-capoluogo di provincia, ovvero Urbino, con la linea adriatica e Fabriano. Urbino è la testimonianza della mancata visione del passato, è patrimonio dell’Umanità ma è rimasta senza collegamenti stradali e ferroviari. Da questa città deve partire il progetto della metropolitana di superficie", conclude Baldelli.

All’incontro è intervenuto anche Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS italiane, durante una diretta Facebook dalla dismessa stazione, prologo simbolico al convegno di Palazzo ducale. "Ferrovia e pista ciclabile possono coesistere e il treno da e per Urbino va riattivato non come turistico, ma come ordinario" ha detto. Aggiungendo: "Questa diretta, insieme agli amici dell’Associazione Ferrovia Valle Metauro, è anche una constatazione di come la rotaia resista al tempo - dichiara -. Urbino merita molto più di un treno turistico. Questa ferrovia non ha solo il dovere di portare turisti, e sarebbe già bello, ma anche quello di connettere Urbino alle vie ferrate. Pensare, poi, che le bici e il treno si facciano la guerra è immaginare una disputa tra due futuri del Paese. Non si può concepire che in zone di scarsa conurbazione le piste ciclabili siano disegnate al di sopra di un binario: quando un’arteria ferroviaria può tornare a vivere, si disegnano a lato. Il sedime c’è per entrambe, quindi è una polemica che deve cessare, perché la ciclabile si può fare e questa ferrovia può essere riattivata. Come treno turistico? Sarebbe stupido. Ne serve uno ordinario e poi, di domenica, quando il pendolarismo diminuisce, arriveranno quelli turistici".